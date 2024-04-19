A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası maç programı belli oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF 2024 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası maç programı belli oldu
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19 Nisan 2024 15:11
A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın EHF 2024 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda oynayacağı maçların programı belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, A Grubu'nda İsveç, Macaristan ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Şampiyonada grup maçları Macaristan'ın Debrecen kentindeki 6500 seyirci kapasiteli Fönix Arena'da oynanacak.

A Milli Takım, 28 Kasım Perşembe günü Macaristan, 30 Kasım Cumartesi günü Kuzey Makedonya ve 2 Aralık Pazartesi günü İsveç ile karşı karşıya gelecek.

EHF 2024 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 24 takımın katılımıyla Avusturya, Macaristan ve İsviçre'de 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

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