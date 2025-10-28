A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı geçerek B Ligi'nde yoluna devam ediyor!

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında sahasında Kosova'yı konuk etti.
Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takın Futbol takımımız, 3-0 kazandı.
Karşılaşmada millilere galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Melike Pekel, 29. dakikada penaltı noktasında Kader Hançar ve 78. dakikada Busem Şeker kaydetti.
Bu sonuçla birlikte ilk karşılaşmayı 4-0 kazanan milliler, toplam skorda 7-0'lık üstünlük sağlayarak UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
HAKEM DEVAM EDEMEDİ
Öte yandan, maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seromoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.
Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti. Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı.
