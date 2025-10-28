28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

A Milli Kadın Futbol Takımı, Kosova'yı geçerek B Ligi'nde yoluna devam ediyor!

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında sahasında Kosova'yı 3-0 yenerek Uluslar B Ligi'nde mücadele etmeye devam etme hakkı kazandı.

calendar 28 Ekim 2025 22:13 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2025 22:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out rövanş maçında sahasında Kosova'yı konuk etti.

Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takın Futbol takımımız, 3-0 kazandı.

Karşılaşmada millilere galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Melike Pekel, 29. dakikada penaltı noktasında Kader Hançar ve 78. dakikada Busem Şeker kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ilk karşılaşmayı 4-0 kazanan milliler, toplam skorda 7-0'lık üstünlük sağlayarak UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

HAKEM DEVAM EDEMEDİ

Öte yandan, maçın Polonyalı orta hakemi Michalina Diakow'un seromoni esnasında baygınlık geçirmesi nedeniyle maç yaklaşık 20 dakika gecikmeli olarak başladı.

Diakow'un maça devam edememesi üzerine 4. hakem Miriama Bockova karşılaşmayı yönetti. Diakow ise 4. hakem olarak görev yaptı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
