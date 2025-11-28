28 Kasım
A Milli Kadın Futbol Takımı, özel maçta Arnavutluk ile 1-1 berabere kaldı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile berabere kaldı!
 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen A Milli Futbol Takımı, turnuvanın hazırlıkları kapsamındaki özel maçta Arnavutluk ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada ay-yıldızlıların golünü 50. dakikada Ebru Topçu kaydetti. Konuk ekibin golü ise 20. dakikada Alma Hilaj'dan geldi.

Kadroya davet edilen İlayda Cansu Kara, 86. dakikada oyuna girerek kariyerindeki ilk A Milli maçına çıktı.


Müsabakayı, TFF Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal ve hazırlık kampı devam eden 23 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın teknik heyet ve oyuncuları da tribünden izledi.

Ay-yıldızlı ekip, Arnavutluk maçında süre almayan oyunculardan kurulu kadrosu ile yarın da 23 Yaş Altı Kadın Milli Takım ile bir hazırlık maçı oynayacak. Saat 16.00'da başlayacak bu karşılaşmada, A Milli Takım'a yükselme potansiyeli olan genç futbolcuların durumu gözlenecek.

Milli takım, Arnavutluk ile ikinci hazırlık maçını ise 1 Aralık Pazartesi günü Riva'daki Türk Hava Yolları Sahası'nda yapacak. Futbolseverler, millilerin bu maçını saat 16.00'da TRT Tabii Spor 6'dan ücretsiz izleyebilecek.

A Milli Kadın Takımı'nın kampı 2 Aralık Salı günü tamamlanacak.

Bu arada milli takım, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 3 Mart 2026'da Malta'yı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, 7 Mart 2026'da Kuzey İrlanda'ya, 14 Nisan 2026'da ise İsviçre'ye konuk olacak. 18 Nisan 2026'da İsviçre'yi, 5 Haziran 2026'da Kuzey İrlanda'yı Türkiye'de ağırlayacak milli takım, gruptaki son maçını 9 Haziran 2026 tarihinde Malta deplasmanında oynayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
