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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 7'ncilik maçında Litvanya ile karşılaşacak

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya'yı mağlup etmesi halinde 2026 FIBA Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı elde edecek. Ay-yıldızlılar, kritik mücadelede 7'ncilik için sahaya çıkıyor.

calendar 28 Haziran 2025 13:46 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2025 13:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 7'ncilik maçında Litvanya ile karşılaşacak
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 7'ncilik maçında 29 Haziran Pazar günü Litvanya ile karşı karşıya gelecek.

Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 11.45'te başlayacak.

Günün diğer klasman mücadelesinde ise Çekya ile Almanya, 5'incilik müsabakası için aynı gün saat 14.30'da sahaya çıkacak.


- Türkiye kazanması halinde Dünya Kupası elemelerine katılacak

Yarı finalistler Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın katılmayı garantilediği 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası eleme turnuvasına dahil olacak son ülke, Litvanya-Türkiye maçıyla belirlenecek.

Beşincilik maçına çıkacak Almanya, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nın ev sahibi olduğu için organizasyona katılma hakkı elde etti. Almanya'nın beşincilik maçındaki rakibi Çekya ise ön elemeler vasıtasıyla Dünya Kupası eleme turnuvasına katılmayı garantiledi.

Milliler, Almanya ve Çekya'nın katılımları kesinleştiği için Litvanya'yı yenmesi halinde Dünya Kupası elemelerinde yer alma hakkı kazanacak.

- İki takım 8. kez karşılaşacak

Ay-yıldızlılar, Litvanya ile resmi maçlarda 8. kez rakip olacak.

Daha önce rakibine karşı oynadığı 7 resmi maçta 4 kez kazanan Türkiye, 3 defa mağlubiyet yaşadı.

- Son 3 resmi maçı ay-yıldızlılar kazandı

Türkiye, Litvanya ile oynadığı son 3 resmi maçtan galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, 2021 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 74-51 ve 67-55'lik skorlarla mağlup ettiği rakibini, 2015 Avrupa Şampiyonası'nda ise 66-57 yendi.

Milli takım, Litvanya'ya karşı resmi maçlardaki diğer galibiyetini, 2009 Avrupa Şampiyonası'nda 69-66'lık skorla aldı.

Litvanya ise 2005, 2007 ve 2011'deki şampiyonalarda sırasıyla 82-76, 67-61 ve 64-58 galip geldi.

Ayrıca Türkiye, 2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Litvanya ile mayısta oynadığı hazırlık maçını da 73-68 kazandı.

- Milli takımın turnuva yolculuğu

Şampiyonada A Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında Fransa'ya 71-69 yenildi, ikinci karşılaşmada İsviçre'yi 91-67, son müsabakada ise ev sahibi Yunanistan'ı 83-72 mağlup etti.

Grubunu 2 galibiyet ve bir mağlubiyetle ikinci sırada bitiren milli takım, adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde İtalya'ya uzatmada 76-74 mağlup olarak madalya şansını yitiren ay-yıldızlılar, klasman maçlarına kaldı.

Milli takım, ilk klasman müsabakasında ise Almanya'ya 93-73 yenildi.


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