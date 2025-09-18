18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

FIFA'nın eylül ayı dünya sıralamasına göre A Milli Futbol Takımı 1555 puanla 27. basamakta yer aldı. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakiplerden İspanya zirveye çıkarken, Fransa ikinci, Arjantin ise üçüncü sıraya geriledi. Yeni sıralama 23 Ekim'de açıklanacak.

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu.
 
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan eylül ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1555 puanla 27. sırada yer aldı.
 
A Milli Takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1875 puanla zirveye yerleşirken, Fransa 1870 puanla ikinci sıraya yükseldi. İlk sırada yer alan Arjantin ise üçüncü sıraya geriledi.
 
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 23 Ekim 2025'te açıklanacak.
 
Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:
 
Sıra Takım Puan Değişim
1 İspanya 1875 +1
2 Fransa 1870 +1
3 Arjantin 1870 -2
4 İngiltere 1820 -
5 Portekiz 1779 +1
6 Brezilya 1761 -1
7 Hollanda 1754 -
8 Belçika 1739 -
9 Hırvatistan 1714 +1
10 İtalya 1710 +1
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
