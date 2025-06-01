A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Slovenya'yı yendi

Çekişmeli bir oyuna sahne olan ilk seti Türkiye, 29-27 kazanarak 1-0 öne geçti.



İkinci sette Slovenya karşısında baskın oynayan ay-yıldızlı ekip, seti 25-16 kazanarak durumu 2-0'a getirdi.



Mücadelenin üçüncü bölümünde de etkili olan Türkiye, seti 25-19 kazandı ve durumu 3-0 yaptı.



Dördüncü sette Slovenya'nın 25-23 galip gelmesiyle ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.



Ay-yıldızlı takım, Slovenya ile ikinci hazırlık maçını pazartesi saat 17.00'de Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.



