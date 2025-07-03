A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Umut Çakır ile yollar ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu, (TVF) A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ve yardımcı antrenör Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.



TVF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



"A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörümüz Sayın Umut Çakır ve Yardımcı Antrenörümüz Sayın Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Umut Çakır ve Mert Karatop'a, A Milli Erkek Voleybol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."



