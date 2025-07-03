A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Umut Çakır ile yollar ayrıldı

Türkiye Voleybol Federasyonu, (TVF) A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ve yardımcı antrenör Mert Karatop ile karşılıklı yolların ayrıldığını açıkladı.

calendar 03 Temmuz 2025 17:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nda başantrenör Umut Çakır ile yollar ayrıldı
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Türkiye Voleybol Federasyonu, (TVF) A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır ve yardımcı antrenör Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

TVF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörümüz Sayın Umut Çakır ve Yardımcı Antrenörümüz Sayın Mert Karatop ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Umut Çakır ve Mert Karatop'a, A Milli Erkek Voleybol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."

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