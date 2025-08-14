14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-0DA
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda EuroBasket 2025 hazırlıkları

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 hazırlıkları kapsamında 15 Ağustos'ta Almanya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, Münih'teki THY DBB Süper Kupa'da Sırbistan ve Çekya ile birlikte mücadele edecek.

calendar 14 Ağustos 2025 12:38
Haber: AA, Fotoğraf: TBF
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda EuroBasket 2025 hazırlıkları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2025 FIBA Avrupa Şampiyonası'na (EuroBasket 2025) katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında 15 Ağustos Cuma günü Almanya ile karşılaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre, 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Almanya'nın Münih kentindeki SAP Arena'da düzenlenecek THY DBB Süper Kupa'da mücadele edecek. Türkiye ve Almanya'nın yanı sıra Sırbistan ve Çekya'nın da yer alacağı dörtlü turnuvada, ilk maçlarını kazanan takımlar 16 Ağustos Cumartesi günü final, kaybedenler üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Turnuvanın programı şöyle:


15 Ağustos Cuma:

19.00 Almanya-Türkiye

21.45 Sırbistan-Çekya

 

16 Ağustos Cumartesi:

19.00 Üçüncülük maçı

21.45 Final

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.