İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Bu hafta Athletic Bilbao, şampiyonluk hedefleyen Real Madrid'i konuk ediyor.Real Madrid son olarak Getafe'yi 2-0'lık skorla yenerek moral bulmuştu. Ligde 33 puanla ikinci sırada bulunan eflatun-beyazlılar, Athletic Bilbao'yu mağlup ederek liderlik yarışındaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor.San Mames Stadyumu'nda oynanacak olan Athletic Bilbao – Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00'de başlayacak.Mücadele, Bilyoner TV'den şifresiz olarak yayınlanacak.Geçtiğimiz hafta Leganes ve Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı gösterdiği etkili performansla dikkat çeken milli oyuncu Arda Güler, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin gözdesi olmaya devam ediyor.Getafe karşısında ikinci yarıda şans bulan Arda Güler, Athletic Bilbao ile oynanacak karşılaşmada ise yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Genç oyuncunun, maçın ilerleyen dakikalarında sahaya sürülmesi muhtemel.Agirrezabala, Paredes, Alvarez, Lekue, Yuri, Berenguer, Inaki Williams, Nico Williams, Galarreta, Jauregizar, GuruzetaCourtois, Lucas Vazquez, Asencio, Rüdiger, Mendy, Bellingham, Ceballos, Valverde, Vinicius Jr., Mbappe, Rodrygo