8 sene sonra yeniden: Karşıyaka - Ankaragücü!

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 4 Aralık Çarşamba günü İzmir'de karşılaşacak 3. Lig ekibi Karşıyaka ile 1. Lig temsilcisi MKE Ankaragücü yaklaşık 8 sene sonra resmi maçta mücadele edecek.



Galip takımın bir üst tura çıkacağı Karşıyaka-MKE Ankaragücü maçı yarın saat 15.30'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak.



Nesine 3. Lig 1. Grup'ta lider Bursaspor'un 9 puan gerisinde yer alan Karşıyaka, son hafta deplasmanda Silifke Belediyespor'a 4-0 yenildi. Silifke Belediyespor karşılaşmasında maç içinde sahaya girerek oyuncusuyla tartıştıktan sonra kırmızı kartla cezalandırılan teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yarın takımının başında yer alamayacak.



- En son karşılaşma 2017'de



Profesyonel liglerde 14'ü Süper Lig, 2'si 1. Lig ve 1'i 2. Lig olmak üzere 17 sezon aynı ligde mücadele eden iki ekip, bugüne kadar 41 resmi maça çıktı.



İki ekibin son olarak 2. Lig Kırmızı Grup'ta 29 Ocak 2017'de İzmir'de karşılaştığı mücadelede MKE Ankaragücü, Karşıyaka'yı 2-0 mağlup etti.



Geride kalan 41 müsabakada Karşıyaka 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı. Türkiye Kupası'nda 5. kez eşleşen iki ekibin daha önceki mücadelelerinde 1967-1968, 1982-1983 ve 2009-2010'da MKE Ankaragücü, 1988-1989'da ise Karşıyaka adlarını bir üst tura yazdırdı.



