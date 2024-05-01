NBA'de playoff heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan üç karşılaşmayla devam etti.



76ERS 2-3 KNICKS



Philadelphia 76ers, Madison Square Garden'da oynanan Doğu Konferansı playoff ilk turu serisinin 5. maçında, New York Knicks'i 112-106 mağlup ederek seriyi 3-2'ye getirdi.



Son bölümde iki üçlük atarak maçı uzatmaya götüren Tyrese Maxey, 52 dakikada 46 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle Sixers'a liderlik eden oyuncu oldu. Joel Embiid 19 sayı, 16 ribaund, 10 asist ve 4 blokla triple-double yaparken, Tobias Harris 19 sayı, 8 ribaund ve 1 blokla oynadı.



Jalen Brunson 40 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla Knicks'e liderlik etti. Josh Hart 18 sayı, 9 ribaund, 4 asist ve 1 blokla onu takip ederken, OG Anunoby 17 sayı, 6 ribaund, 2 top çalma ve bir blokla oynadı.



Serinin 6. maçı Perşembe günü Philadelphia'da oynanacak.



CAVALIERS 3-2 MAGIC



Cleveland Cavaliers, Rocket Mortgage FieldHouse'da oynanan Doğu Konferansı playoff ilk turu serisinin 5. maçında, Orlando Magic'i 104-103 mağlup ederek seride 3-2 üstünlük yakaladı.



Donovan Mitchell 28 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle Cleveland adına en skorer oyuncu oldu. Darius Garland 23 sayı, 5 ribaund ve 5 asist kaydederken, Evan Mobley 14 sayı ve 13 ribaundla double-double yaptı. Max Strus 16 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle, Marcus Morris ise 12 sayıyla maçı tamamladı.



Magic'te Paolo Banchero 39 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Franz Wagner 14 sayı, 6 asist ve 5 ribaund kaydetti. Jalen Suggs 13 sayı, Wendell Carter Jr. ise 11 ribaund ve 7 sayı ile oynadı.



Serinin 6. maçı Cuma günü Orlando'daki Kia Center'da oynanacak.



BUCKS 3-2 PACERS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da oynanan Doğu Konferansı playoff ilk turu serisinin 5. maçında, Indiana Pacers'ı 115-92 mağlup ederek seride 3-2 öne geçti.



Giannis Antetokounmpo ve Damian Lillard'ın kenarda olduğu maçta, Khris Middleton ve Bobby Portis 29'ar sayı bularak Bucks'ı galibiyete taşıyan isimler oldular. Middleton ayrıca 12 ribaund ve 5 asist eklerken, Portis ise ribaund kaydetti. Malik Beasley 18 sayı, 5 ribaund ve 2 top çalmayla oynarken, Patrick Beverley 13 sayı, 12 asist, 4 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla, Brook Lopez ise 12 sayı, 3 ribaund ve 2 blokla maçı tamamladı.



Tyrese Haliburton 16 sayı, 6 asist ve 4 ribaundla Pacers'ın en skorer ismi oldu. Myles Turner 13 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynadı. Obi Toppin, Pascal Siakam ve Andrew Nembhard 12'şer sayıyla mücadele ettiler.



Serinin 6. maçı, Perşembe gecesi Indiana'daki Gainbridge Fieldhouse'da oynanacak.





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