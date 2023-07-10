76ers, Reed'in 23 milyon dolarlık imzasını karşıladı!

Philadelphia 76ers ekibinin, sınırlı serbest oyuncu Paul Reed'in Utah Jazz ile imzaladığı üç yıllığı 23 milyon dolarlık kontrat teklifini karşıladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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76ers, Reed'in 23 milyon dolarlık imzasını karşıladı!
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10 Temmuz 2023 10:30
Philadelphia 76ers ekibinin, sınırlı serbest oyuncu Paul Reed'in Utah Jazz ile imzaladığı üç yıllığı 23 milyon dolarlık kontrat teklifini karşıladığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, geçtiğimiz sezon Joel Embiid'in birincil yedeği olarak görev yapan Reed'in bir yıl boyunca herhangi bir takas üzerinde veto yetkisine sahip olacağını söyledi.

Wojnarowski ayrıca, Reed'in takımının 2024 playofflarının ikinci turuna yükselmesi halinde, anlaşmanın ikinci ve üçüncü yıllarının 15,7 milyon dolarlık miktarının garanti altına alınacağını da sözlerine ekledi. Philadelphia ekibi bunu son altı sezonun beşinde yapmayı başarmıştı.

Reed, 2022-23 sezonunda 69 maçta forma giymiş ve 4,2 sayı ve 3,8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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