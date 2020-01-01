76ers, Harden için Simmons ya da Embiid'i vermek istemiyor

Philadelphia 76ers'ın, Houston Rockets süperstarı James Harden karşılığında Joel Embiid veya Ben Simmons'ı takas etme niyetleri olmadığı açıklandı.



Harden, katılmak istediği takımlar listesine 76ers'ı eklemiş olsa da Philadelphia, Embiid veya Simmons karşılığında onu almaya istekli görünmüyor.



The Athletic'den Shams Charania, raporunda şunları bildirdi:



"76ers, iki genç All-Star'ı Ben Simmons ve Joel Embiid'i, yeni başantrenörü Doc Rivers'ın yönetiminde görmek istiyor. Doc her iki oyuncu için de övgüler yağdırmış ve hem Simmons hem de Embiid ile yüksek başarı elde etme fırsatını istediğini özel olarak açıkça belirtmişti.



Ancak teorik olarak Houston, Philadelphia'nın yavaş bir başlangıç yapması durumunda Simmons'ın müsaitliğini bekleyebilir."



Sixers, Embiid ve Simmons'ın, Rivers'ın yönetiminde oyunlarını yukarı taşıyacaklarına ve bunun takımın şampiyonluk yarışına girmesine yardımcı olabileceğine inanıyor.



