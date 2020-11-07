KASIMPAŞA - ANTALYASPOR

ALANYASPOR - TRABZONSPOR

ERZURUMSPOR - GÖZTEPE

FENERNABAHÇE - KONYASPOR

DORTMUND - B. MÜNİH

EVERTON - M. UNITED

CHELSEA - SHEFFIELD UNITED

LEIPZIG - FREIBURG

BARCELONA - REAL BETİS

A. MADRID - CADIZ

PSG - RENNES

7 Kasım Cumartesi günü Türkiye'de Avrupa'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün dikkat çeken mücadeleleri öncesinde Sporx iddaa ekibi tahminlerini sizler için hazırladı. Günün bankolarına geçmeden evvel, bol şanslar...Süper Lig'de 8. Hafta mücadelesinde Kasımpaşa sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sezona bence çok iyi giriş yapan ve oynadığı 7 maçta 11 puan toplayıp hem G.Saray'ı hem de geçen hafta Trabzonspor'u yenen Kasımpaşa, buna rağmen hafta içi ilginç bir karar aldı ve Mehmet Hoca ile yollarını ayıracağını açıkladı. Aslında benzer bir hamle Antalyaspor'dan da geldi ve onlar da firik uyuşmazlığı sebebi ile Tamer Hoca'yla yolları ayırdı. Bu açılardan benzerlik gösteren bu iki ekibin mücadelesinde ben gollü bir maç bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olur.Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Mickael Tirpan, Hajradinovic, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Kevin Varga, Armin Hodzic.Boffin, Mert Yılmaz, Veysel, Naldo, Kudryashov, Bünyamin, Nuri Şahin, Fredy, Gökdeniz Bayrakdar, Podolski, Orgill.Süper Lig'de 8. Hafta mücadelesinde Alanyaspor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sezona harika bir giriş yapan ve geçen haftaya kadar liderlik koltuğunda oturan Alanyaspor, maç eksiği ile 2. Sırada yer alıyor. Çağdaş hoca ve öğrencileri sezonu en azından ilk 3 sıra içerisinde bitirmeyi kafaya koymuş durumda. Trabzonspor cephesinde ise işler hiç iyi gitmiyor. Bordo Mavililer üst üste alınan kötü sonuçlar sonrasında geçen hafta Newton ile yollarını ayırdı. Ben bu maça da sıkıntılı hazırlandıklarını düşünüyorum ve size 1 seçimini öneriyorum.Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih, Siopis, Efecan, Bakasetas, Davidson, BareiroUğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Baker, Nwakeme, AfobeSüper Lig'de 8. Hafta mücadelesinde Erzurumspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Ligde son 2 hafta çok kötü görüntü veren ve özellikle de geçen maçında Karagümrük karşısında adeta dağılan Dadaşlar toparlanma adına mutlak kazanmak zorunda oldukları bir karşılaşmaya çıkıyorlar. Açıkçası eğer istikrarlı yapıya bürünemezlerse bu ligde işleri hiç kolay olmayacak gibi duruyor. Göztepe ise rakibi ile aynı puanda olsa da sanki daha oturaklı yapıya sahip gibi. Ben zorlu maçta da deplasman ekibinin puan alacağına inanıyorum. 02 çifte şans seçimi ideal tercih olur.Farnolle, Cenk Ahmet, Arturo Mina, Teikeu, Schwechlen, Obertan, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Mitchell Donald, Hamroun, Ricardo Gomes.İrfan Can, Gassama, Atınç, Mihojevic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Mossoro, Guilherme, Yalçın Kayan, Halil Akbunar, Brown Ideye.Süper Lig'de 8. Hafta mücadelesinde lider Fenerbahçe sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sezona önemli favorilerden birisi olarak başlayan ve haftalar geçtikçe ligdeki konumunu daha da kuvvetlendiren Sarı Kanaryalar, Pazartesi akşamı Antalya deplasmanında çok iyi futbol oynadı ve rakibini adeta sürklase etti. Belki maç 2-1 bitti ama Fenerbahçe çok daha fazla gol bulabilirdi. Eğer bu tempoyu bozmazlarsa lig sonuna kadar favori olarak devam edeceklerdir. Ben İsmail Kartal'ın Konyaspor'u karşısında da yine bol pozisyonlu bir maç oynayacaklarını düşünüyorum. 1 seçimi karşılaşma için ideal tercih olacaktır.Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Perotti, SamattaSehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Shengelia, Alper, KravetsBundesliga'da 7'nci haftanın en önemli karşılaşmasında Borussia Dortmund sahasında Bayern Münih'i konuk edecek. 7'nci haftalar öncesinde iki takımda 5 galibiyet, 1 beraberlikle 15 puan topladı. Ev sahibi Dortmund, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'yi 3-0 ile geçti. Bu maçta Sancho'yu dinlendirdiler. Münih, ise geriye düştüğü karşılaşmada Salzburg'u 6-2 mağlup etti. Konuk ekip, Hoffenheim mağlubiyetinin ardından önüne çıkanı deviriyor. Hücumda çok iyiler ve yaptıkları prese karşı koymak oldukça zor. İki takım arasında oynanan son 10 maçta; Bayer Münih 7 galibiyet aldı. 2 maçı Dortmund kazanırken, 1 maç berabere sonuçlandı. Sarı-siyahlılarda; Zagadou, Schmelzer ve Emre Can yok. Bayern de ise Davies ve Süle forma giyemeyecekler. Dortmund uzun süredir rakibini mağlup edemiyor. Gollü bir maç olacağı neredeyse kesin. İki takımında etkili ayakları var. Karşılıklı gollerle gol barajı rahatlıkla aşılır.Bürki- Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Witsel, Reus, Sancho, Reyna, HaalandNeuer- Pavard, Alaba, Boateng, Hernandez, Goretzka, Kimmich, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowskiİngiltere Premier Lig'de Everton ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Ole Gunnar Solskjaer yönetmindeki Manchester United, Başakşehir'e kaybederek büyük bir şok yaşadı. Ole Gunnar Solskjaer'in göreve devam ihtimali artık yok denecek kadar az görülüyor. Everton'a da puan kaybetmeleri halinde milli araya girerken hoca değişikliğine gidebilirler. Manchester United bu denle mutlak kazanma stresiyle maça çıkacak. Everton'da da işler yolunda giderken, arka arkaya gelen iki mağlubiyet biraz güvenleri kırdı. Carlo Ancelotti ve ekibi de fazlasıyla kazanmak istiyor. Geçen sezon ligde iki kez 1-1 berabere kalan iki takımın mücadelesinde yine karşılıklı goller olacaktır. Bu kez beraberlik çıkacağını düşünmüyorum.Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Doucoure, Allan, Gomes; Rodriguez, Calvert-Lewin, IwobiDe Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martialİngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Sheffield United karşı karşıya gelecek. Ligde çıkış yakalayan, Şampiyonlar Ligi'nde kazanarak devam eden Chelsea'de işler yolunda gidiyor. Bu hafta da ligin dip tarafından kalan Sheffield United ile kolay bir maça çıkacaklar gibi gözüküyor. 7 haftada 1 puan alabilen ve 3 deplasman maçını kaybeden Sheffield United'ın Chelsea karşısında sürpriz yapacağını düşünmüyorum. Chelsea galibiyetini rahatlıkla kuponlarda yazabiliriz. Biraz yüksek oran arayanlar, KG Var seçeneğini hafif riskli kuponlarında düşünebilirler.Mendy; James, Silva, Zouma, Chilwell; Jorginho, Kante; Ziyech, Mount, Werner; AbrahamRamsdale; Basham, Egan, Stevens; Baldock, Berge, Norwood, Osborn, Lowe; McBurnie, BrewsterAlmanya Bundesliga'nın 7'nci haftasında Leipzig sahasında Freiburg'u konuk edecek. Ev sahibi ekip, 13 puanla lider Bayern Münih'in 2 puanla gerisinde 3'üncü sırada bulunuyor. Geçtiğimiz hafta ligdeki ilk mağlubiyetini alan Leipzig, daha sonra hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi mağlup etmeyi başardı. Konuk Freibrug ise 5 maçtır galibiyete hasret. Bu maçlarda 2 mağlubiyet, 2 beraberlikle sahadan ayrıldılar. Leipzig, ligdeki mağlubiyetin ardından bir reaksiyon gösterecektir. Bunun yanında önünde yer alan Bayern ve Dortmund birbirleriyle oynuyor. Ev sahibi ekipte bu maç öncesinde Klostermann, Laimer ve Halstenberg'in sakatlıkları bulunuyor. Freiburg'da ise eksim isim yk. Leipzig iç sahada kazanarak rakiplerinin maçını bekler.Gulacsi- Konate, Upamecano, Orban, Henrichs, Kampl, Sabitzer, Angelino, Olmo, Kluivert, PoulsenMüller- Kübler, Lienhart, Heintz, Günter, Grifo, Santamaria, Höfler, Sallai, Petersen, Hölerİspanya LaLiga'da Barcelona sahasında Real Betis'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'un ardından iç sahada Dinamo Kiev'i de mağlup ederek 3'te 3 yaptı. Ancak aynı performans lige henüz yansımadı. Bordo-mavililer, 6 maçta sadece 2 galibiyet alabildiler. Bunun yanında maçtır da galibiyete hasret durumdalar. Real Betis ise 2 maçlık mağlubiyet serisini Elche'yi 3-1 ile geçerek sonlandırdı. 8 maçta topladıkları 12 puanla 7'nci sırada yer alıyorlar. Betis ligin üst sıralarında yer alan takımlarına hep kaybetti. Barcelona'da Coutinho sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Umtiti'nin durumu da maç saatinde netlik kazanacak. Betis'te ise Juanmi ve Guardado'nun durumu belirsiz. Barcelona'nın da artık bir galibiyetle lige dönmesi bekleniyor. Barcelona, banko kuponlar yerini almalı.Stegen- Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Jong, Pedri, Messi, Fati, GriezmannBravo- Emerson, Mandi, Bartra, Moreno, Carvalho, Rodriguez, Fekir, Canales, Tello, Sanabriaİspanya LaLiga'da Atletico Madrid sahasında Cadiz'i konuk edecek. Atletico Madrid, 3 maçlık galibiyet serisini Lokomotiv Moskova deplasmanında bıraktı. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3'üncü maçlarında 2'nci kez kayıp yaşadılar. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet elde ettiler. Cadiz ise ligin deplasman lideri. Dış sahalarda oynadıkları 4 maçın hepsini kazandılar. Diğer bir ayrıntı ise Cadiz, deplasmanlarda henüz gol yemedi. Oyunu iyi kapatıyorlar ve kontralarda buldukları gollerle galip gelmeyi biliyor. Atletico, Şampiyonlar Ligi yorgunu. Cadiz de oldukça iyi kapanıyor. Madrid ekibinde Diego Costa ve Carrasco'nun sakatlıkları sürüyor. Ayrıca Moskova maçında oyuna devam edemeyen Vitolo'nun da durumu belirsiz. Cadiz de ise Jose Mari, Mesa ve Iza sakatlıkları nedeniyle yoklar. Atletico galibiyetine açılan oran riski karşılamaz. Bunun yerine 2-3 gol oynamak daha mantıklı. Çok fazla gol izleyeceğimizi düşünmüyorum.Oblak- Trippier, Savic, Gimenez, Lodi, Correa, Niguez, Torreira, Koke, Felix, SuarezLedesma- Akapo, Fali, Cala, Espino, Sanchez, Jonsson, Augusto Fernandez, Alex Fernandez, Lozano, NegredoFransa Ligue 1'in 10'uncu haftasında lider Paris Saint Germain sahasında 3'üncü sıradaki Rennes'i konuk edecek. PSG, 3 maçlık galibiyet serisini Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Leipzig'e yenilerek kaybetti. Karşılaşmaya Neymar ve Mbappe'den yoksun çıkan PSG, 9 kişi kaldığı karşılaşmada bir de penaltı atışından faydalanamayınca rakibine 2-1 mağlup oldu. Rennes ise sezon başını mumla arıyor. Son 7 maçlarında sadece 1 kere kazandılar. Son olarak da Şampiyonlar Ligi'nde deplasmana Chelsea'ye 3-0 mağlup oldular. Rennes, hem Şampiyonlar Ligi hem de ligi kaldıramadı. Özellikle Avrupa'da yokları oynuyorlar. PSG eksik de olsa rakibini iç sahada mağlup edecektir. Ligde gol atma konusunda sıkıntı yaşamayan Rennes de bu maçta gol bulabilir. Oranı yükseltmek isteyenler karşılıklı gol var bahsini de değerlendirebilir.Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes, Herrera; Di Maria, Kean, SarabiaGomis; Traore, Da Silva, Aguerd, Dalbert; Nzonzi, Bourigeaud, Grenier; Doku, Guirassy, Terrier