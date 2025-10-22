UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Dortmund, deplasmanda Kopenhag'a konuk oldu.



Parken Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund, 4-2 kazandı.



Karşılaşmada Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20 ile 76. dakikalarda Felix Nmecha, 61. dakikada Ramy Bensebaini ve 87. dakikada Fabio Silva kaydetti.



Ev sahibi Kopenhag'ın golleri 33. dakikada Anton kendi kalesine ve 90. dakikada Dadason attı.



Bu sonuçla birlikte Dortmund, Şampiyonlar Ligi'de üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Danimarka temsilcisi Kopenhag ise tek puanda kaldı.



Devler Ligi'nin gelecek haftasında Dortmund, Manchester City'ye konuk olacak. Kopenhag, Tottenham deplasmanında olacak.