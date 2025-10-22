21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
6-2
21 Ekim
Newcastle-Benfica
3-0
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-0
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-2
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-7
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
2-4
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-4
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-1
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-3
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-0
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-1

6 gollü maçta kazanan Dortmund!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Dortmund, deplasmanda Kopenhag'ı 4-2 mağlup etti.

calendar 22 Ekim 2025 00:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
6 gollü maçta kazanan Dortmund!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Dortmund, deplasmanda Kopenhag'a konuk oldu.

Parken Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Dortmund, 4-2 kazandı.

Karşılaşmada Dortmund'a galibiyeti getiren golleri 20 ile 76. dakikalarda Felix Nmecha, 61. dakikada Ramy Bensebaini ve 87. dakikada Fabio Silva kaydetti.

Ev sahibi Kopenhag'ın golleri 33. dakikada Anton kendi kalesine ve 90. dakikada Dadason attı.

Bu sonuçla birlikte Dortmund, Şampiyonlar Ligi'de üst üste 2. galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Danimarka temsilcisi Kopenhag ise tek puanda kaldı.

Devler Ligi'nin gelecek haftasında Dortmund, Manchester City'ye konuk olacak. Kopenhag, Tottenham deplasmanında olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.