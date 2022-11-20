6 gol, 2 kırmızı kartlı maçta kazanan Sakaryaspor

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sakaryaspor 4-2'lik skorla kazandı.



Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golleri 9, 45 ve 73. dakikalarda Hurşit Taşçı, 90. dakikada Kaiyne Woolery kaydetti. Bandırmaspor'un golleri 58. dakikada Caner Cavlan ve 90+7. dakikada Atabey Çiçek'ten geldi.



Sakaryaspor'da Nalepa 90+4. dakikada, Bandırmaspor'da Tshibangu 90+7. dakikada kırmızı kart gördü.



Sakaryaspor, bu sonuçla puanını 19'a yükseltti. Bandırmaspor ise 18 puanda kaldı. Sakaryaspor, gelecek hafta Boluspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise Erzurum deplasmanına gidecek.



Stat: Yeni Sakarya Atatürk



Hakemler: Oğuzhan Aksu, Hüsnü Emre Çelimli, Özcan Sultanoğlu



Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Serkan Odabaşoğlu, Burak Süleyman (Dk. 67 Kravets), Donkor, Nalepa, Hüsamettin Tut, Hakan Yavuz (Dk. 67 Emirhan Aydoğan), İsmail Erdoğan, Roshi (Dk. 74 Ozan Sol), Yasin Pehlivan, Hurşit Taşçı (Dk. 88 Woolery)



Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Fatih Kurucuk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Mehmet Özcan), Mulumba, Sedat Şahintürk (Dk. 76 Caner Hüseyin Bağ), Kerim Avcı, Dembele (Dk. 62 Tshibangu), Holownia, Caner Cavlun, Levent Ayçiçek (Dk. 62 Atabey Çiçek), Berkan Mahmut Keskin (Dk. 22 Alpay Koldaş)



Goller: Dk. 9, Dk. 45 ve Dk. 73 Hurşit Taşçı, Dk. 90 Woolery (Sakaryaspor), Dk. 58 Caner Cavlun, Dk. 90+7 Atabey Çiçek (Beyçimento Bandırmaspor)



Sarı kartlar: Dk. 17 Serkan Odabaşoğlu, DK 45+8 İsmail Erdoğan, Dk. 61 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 39 Fatih Kurucuk, Dk. 45+8 Holownia, Dk. 60 Sedat Şahintürk, Dk. 90+3 Alpay Koldaş (Beyçimento Bandırmaspor)



Kırmızı kartlar: Dk. 90+4 Nalepa (Sakaryaspor), Dk. 90+6 Tshibangu (Beyçimento Bandırmaspor)









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