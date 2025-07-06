5. Uluslararası Boşnak Soykırımı Anma Koşusu İstanbul'da düzenlendi

Türkiye Bosna Sancak Derneği tarafından Bayrampaşa'da, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da, Sırplar tarafından 8 binden fazla sivilin katledildiği soykırımın 30'uncu yılı kapsamında 5. Uluslararası Boşnak Soykırımı Anma Koşusu düzenlendi.
Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar ile Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammet Sancaktar da katıldı.
Programa Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Bosna Hersek İstanbul Konsolosu Enisa Komar ile Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Muhammet Sancaktar da katıldı.