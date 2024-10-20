Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor'u konuk etti.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor 3-2 kazandı.



Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 43 ile 73. (Penaltıdan) dakikalarda Rey Manaj ve 79 dakikada Samba Camara kaydetti.



Hatayspor'un iki golü ise 45+2. dakikada Rigoberto Rivas ve 61. dakikada Francisco Calvo'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte ligdeki 3. galibiyetine ulaşan Sivasspor, puanını 11'e yükseltti. Bu sezon henüz galibiyetle tanışmayan Hatayspor'un ise 3 puanı bulunuyor.



Ligde bir sonraki hafta Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Hatayspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Net Global Sivasspor-Atakaş Hatayspor maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.



20. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında ceza sahasında Turgunboev topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.



36. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta top, savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topla buluşan Murat Paluli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.



43. dakikada Sivasspor öne geçti. Turgunboev'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Manaj'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



45+2. dakikada Hatayspor beraberliği sağladı. Pedro'nun pasında ceza sahasında topla buluşan Rivas, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, kaleci Nikolic'in sağından ağlarla buluştu: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





61. dakikada Turgunboev'in sağ kanattan ortasında ceza alanında Koita topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.



Aynı dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte Calvo kafayla dokundu, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.



70. dakikada Turgunboev'in sol kanattan ceza alanına ortasında hakem Mehmet Türkmen, Cemali Sertel'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 73'üncü dakikada penaltıyı kullanan Manaj, topu ağlara gönderdi: 2-2.



79. dakikada ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Turgunboev'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Camara'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.



87. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında ceza sahasındaki Aboubakar'ın sert şutunda, kaleci Nikolic gole izin vermedi.



89. dakikada Manaj'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Emrah Başsan'ın plase vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.



90. dakikada sol kanattan Fernandes'in ortasında Strandberg'in kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.



Karşılaşma, Sivasspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: BG Grup 4 Eylül



Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil



Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Camara, Sonko (Dk. 82 Poungouras), Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 83 Emrah Başsan), Charisis, Pritchard (Dk. 10 Turgunboev), Rodrigues (Dk. 68 Menig), Koita (Dk. 68 Balde), Manaj



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Kerim Alıcı), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack (Dk. 58 Recep Burak Yılmaz), Pedro (Dk. 85 Strandberg), Bamgboye (Dk. 58 Fernandes), Rivas (Dk. 85 Boutobba), Aboubakar



Goller: Dk. 43 ve 73 (Penaltıdan) Manaj, Dk. 79 Camara (Net Global Sivasspor), Dk. 45+2 Rivas, Dk. 61 Calvo (Atakaş Hatayspor)



Sarı kartlar: Dk. 18 Manaj (Net Global Sivasspor), Dk. 36 Diack (Atakaş Hatayspor)







