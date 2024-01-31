Premier Lig 22. hafta karşılaşmasında Crystal Palace sahasında ağırladığı Sheffield United'ı 3-2 mağlup etti.



Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri 17 ve 27. dakikalarda Eberechi Eze ve 67. dakikada Michael Olise, Sheffield United'ın gollerini 1. dakikada Ben Brereton Diaz ve 20. dakikada James McAtee kaydetti.



Crystal Palace bu galibiyetle puanını 24'e çıkarırken, Sheffield United ise 10 puanda kaldı.



Crystal Palace bir sonraki maçında Brighton deplasmanına giderken, Sheffield United sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.



