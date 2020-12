5 Aralık Cumartesi iddaa tahminleri

5 Aralık Cumartesi günü Türkiye'de ve Avrupa'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün dikkat çeken mücadeleleri öncesinde Sporx iddaa ekibi tahminlerini sizler için hazırladı. Günün bankolarına geçmeden evvel, bol şanslar...Süper Lig'de 11. Hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta Sivas deplasmanında aldığı 3 puanla 14 puana ulaşan ve tekrar ligde yukarıya doğru ivmelenmeyi başaran Göztepe sahasında Kayseri'yi de yenerek ilk 5'e doğru çıkmak istiyor. Geçen sezon olduğu gibi yine rahat bir sezon geçirecekler gibi gözükürken bir seviye daha atlamak adına mutlaka bu tarz maçları kayıpsız geçmeliler. Kayserispor ise son 2 maçta da 1'er puan aldı ve az da olsa nefeslendi Ancak bu deplasmanda işleri çok zor. Ben ev sahibinden 3 puan bekliyorum.İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Atınç Nukan, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Guilherme, Yalçın Kayan, Nwobodo, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye.İsmail Çipe, Miguel Lopes, Attamah, Kolovetsios, Aziz Behich, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Campanharo, Kanga, Lennon.Süper Lig'de 11. Hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde lider durumda bulunan ve geride kalan maçlar sonunda üstelik de eksik maç oynamasına rağmen koltuğu kimseye kaptırmayan Alanyaspor, Ankara'da da kazanıp zirvedeki pozisyonunu perçinlemek istiyor. Ligin en dar ve kalite anlamında düşük kadrolarından birisine sahip olan Gençlerbirliği ise bu maçta puan alıp moral kazanmak istiyor. Ben beklenenin aksine zor maç olmasını bekliyor ve size alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihini öneriyorum.Nordfeldt, Arda Kızıldağ, Diego, Zargo Toure, Polomat, Berat Özdemir, Piris, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Candeias, Sio.Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Salih, Bakasetas, Adam Bareiro, Davidson, Babacar.Süper Lig'de 11. Hafta mücadelesinde Malatyaspor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi Leipzig karşısında puan almaya çok yaklaşan ancak son dakikada Sörloth'a engel olamayan Başakşehir cephesinde aynı zamanda geçen hafta Denizli karşısında yaşanan şokun da etkileri sürüyor. 3-0 öne geçtiği maçı tutmayı başaramayan Okan Hoca ve öğrencileri zorlu Malatya deplasmanında 3 puan peşinde koşacak. Ben ev sahibi takımın oynadığı futbolu çok beğenmiyorum. Bu sebeple de size Başakşehir galibiyetini öneriyorum.Abdulsamed Damlu, Zeki Yavru, Wallace, Semih Kaya, Karim Hafez, Acquah, Ndayishimiye, Umut Bulut, Tetteh, Fofana, Kubilay KanatsızkuşMert Günok, Rafael, Ponck, Skrtel, Mbombo, Mahmut Tekdemir, İrfan Can, Visca, Deniz, Gulbrandsen, Demba BaSüper Lig'de 11. Hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Son 2 haftada ciddi eksiklerle sahaya çıkmasına rağmen hem Kayseri hem de Rize karşısında iyi futbol oynayan Sarı Kırmızılılar özelllikle karadeniz deplasmanında aldığı farklı galibiyet ile ciddi moral kazandı. Bu hafta da kazanırlarsa lige iyice ısınmış olacaklar diyebiliriz. Hatayspor ise iyi başladığı sezon da eksik maçlarına rağmen kötü durumda değil. Bence daha da yukarılara çıkabilirler. Ancak Türk Telekom'da formda G.Saray karşısında şansları çok olmayacaktır. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.Fatih Öztürk, Linnes, Donk, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Babel, DiagneMunir, Burak, Santos, Billong, Katranis, Sackey, Traore, Aabid, Ribeiro, Ouali, Dioufİngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Fulham karşı karşıya gelecek. 9 maç sonunda 15 puan toplayan Manchester City artık yavaş yavaş üst tarafa yaklaşmak istiyor. Daha ligin başı, Manchester City'nin sıralamada bu kadar geride olması sorun yaratmaz. Pep Guardiola'nın öğrencileri, iç sahada 5-0'lık Burnley maçının ardından bu kez de Fulham'ı ağırlayacak ve büyük ihtimalle rahat kazancaklar. Geçen hafta Leciester'ı deplasmöanda yenerek sürpriz yapan Fulham'ın bu kez şapkadan tavşan çıkartma ihtimali yok. Manchester City ilk yarıdan maçı fişini çekecektir. İlk yarı Manchester City kazanır seçeneğinin yanı sıra ilk yarı 1,5 Üst tercihi de değerlendirilebilir.Ederson; Walker, Dias, Laporte, Mendy; Rodri, İlkay Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Torres; JesusAreola; Cordova-Reid, Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson; Loftus-Cheek, Reed, Anguissa, Lookman; Cavaleiroİngiltere Premier Lig'de West Ham United ile Manchester United karşı karşıya gelecek. David Moyes yönetimindeki West Ham United 10 haftada 17 puan alarak ilk 5 içinde kendine yer buldu. 9 maçta 16 puan toplayan Manchester United ise zirveden çok uzakta olmasa bile oyun olarak büyük umutlar vermiyor. İstanbul'da Başakşehir'e kaybettikten sonra toparlanan Manchester United, PSG'ye kaybederek taraftarınıu yine üzdü. West Ham ise son 3 maçını kazanarak iyi bir ivme yakaladı. Devlere sorun çıkarmayı seven David Moyes, Ole Gunnar Solskjaer'in ekibine zor anlar yaşatacaktır. Açıkçası iki takımın da bu düelloda mutlaka gol bulacağını düşünüyorum. 2,5 Üst de değerlendirilebilir.Fabianski; Balbuena, Ogbonna, Cresswell; Coufal, Rice, Soucek, Masuaku; Bowen, Haller, FornalsDe Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Telles; McTominay, Fred; Greenwood, Fernandes, Martial; Cavaniİngiltere Premier Lig'de Chelsea ile Leeds United karşı karşıya gelecek. 19 puanlı Chelsea, Fransk Lampard yönetiminde sezonun ilk bölümünü fena geçirmedi. Hem ligde, hem de Avrupa'da iyi işler yapan Chelsea, form durumu ve iyi oyunuyla maça favori olarak başlayacak. Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United 14 puan toplamasının yanı sıra, son iki haftada Arsenal'e kaybetmedi, Everton'ı deplasmanda yendi. Ancak bu hafta karşılarında kazanmak için daha agresif bir oyun ortaya koyan Chelsea olacak. Chelsea'nin Leeds United'ı puansız göndermesini bekliyorum.Mendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Kovacic, Kante, Mount; Ziyech, Giroud, WernerMeslier; Ayling, Koch, Cooper, Dallas; Raphinha, Klich, Phillips, Alioski; Harrison; Bamfordİspanya Ligi'nde Atletico Madrid ile Valladolid karşı karşıya gelecek. Konuk ekip Valladolid, 11 haftada 10 puan topladı ama son dönemde biraz olsun toparlandılar. Üç haftada 7 puan çıkartan Valladolid'in böyle bir vime yakalamışken Atletico Madrid ile karşılaşacak olması kendileri adına şanssızlık olarak değerlendirilebilir. Atletico Madrid ligde 9 maçta 23 puan alırken, bu süreçte sadece kalesinde 2 gol gördü. Real Madrid ve Barcelona'nın çalkantalılı günler geçirdiği bu sezon belki de şampiyon olabilirler. Bunu zaman gösterecek ama son 10 maçta 9 kez yendikleri, 1 kez berabere kaldıkları Valladolid karşılaşmasını kazanacaklardır. İç sahadaki son 5 Valladolid maçını kazanan Atletico Madrid'e kuponlarda yer verebiliriz. Alternatif olarak karşılıklı gol yok seçeneği de değerlendirilebilir.Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, Saul, Koke, Carrasco; Correa, FelixMasip; Hervias, Joaquin, Bruno, Nacho; Orellana, Alcaraz, Fede, Plano; Guardiola, Maranhaoİspanya Ligi'nde Cadiz ile Barcelona karşı karşıya gelecek. 11 haftada 15 puan toplayan Cadiz, üst sıralarda kendine yer edindi. Real Madrid'i deplasmanda yenerek dikkat çektiler ama son 3 haftada sadece 1 puan alabildiler. Barcelona maçına yüksek konsantraslyona çıkarak en azından beraberlik planlıyorlar. Ancak Barcelona ne kadar kötü olursa olsun, onlarla başa çıkmak kolay değil. Güçlü rakibine karşı son galibiyetini 1991'de alan Cadiz, son 10 karşılaşmanın 9'unda rakibine boyun eğdi. Barcelona yine kazanacaktır ve yoluna kayıpsız devam edecektir. Ligde son 3 deplasman maçında 1 puan alan Barcelona, bu kötü serisini sonlandırır.Ledesma; Carcelen, Mauro, Fali, Espino; Garrido, Alex, Jonsson; Perea, Negredo, SanchezTer Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; De Jong, Busquets; Dembele, Messi, Coutinho; GriezmannAlmanya Bundesliga'nın 10'uncu haftasında Borussia Dortmund deplasmanda Eintrach Frankfurt'un konuğu olacak. Ev sahibi ekip 4 maçtır sahadan beraberlikle ayrılıyor. Bunun yanında 6 maçtır da 3 puana hasretler. Aldıkları beraberliklerin gollü skorlarla gelmesi de dikkat çeken diğer bir unsur. Dortmund ise Köln mağlubiyetinin yanında Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile sahasında berabere kaldı. Ligde deplasmanda daha çok puan toplayan Dortmund, dış sahalardaki 4 maçın 3'ünü kazanmayı başardı. Konuk ekipte golcü Haaland'ın sakatlığı var. Lazio maçının ardından bu karşılaşmada da forma giymesi beklenmiyor. Hummels'in de durumu netlik kazanmadı . Frankfurt'ta ise Ache sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Dortmund'un 2 maçlık galibiyet hasreti var. Ancak ev sahibi ekipte yabana atılacak takım değil. Taraf bahsi yerine gole yönelmek daha doğru olur. Gol barajı aşılır.Trapp- Ndicka, Hinteregger, Abraham, Durm, Kamada, Ilsanker, Rode, Kostic, Silva, DostBürk Akanji, Emre Can, Piszczek, Morey, Bellingham, Witsel, Guerreiro, Reyna, Sancho, HazardLaLİga'da haftanın önemli karşılaşmasında Sevilla sahasında Real Madrid'i konuk edecek. Konuk ekipte kan kaybı devam ediyor. Alaves'in ardından Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'a yenildiler. Zidane, koltuğunda çokta rahat değil. Şampiyonlar Ligi'nde de gruptan çıkamama ihtimaller var. Sevilla ise 5 maçlık galibiyet serisini Chelsea karşısında kaybetti. İç sahada 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup oldular. Gruptan çıkmışlardı ancak bu kadar ağır bir mağlubiyet beklemiyordum. Konuk ekipte kötü gidişin yanında birçok isim eksik. Valverde, Hazard ve Carvajal sakatlıkları nedeniyle yoklar. Ramos'un durumu da netlik kazanmadı. Sevilla'da da Escudero forma giyemeyecek. Büyük takımlar böyle mağlubiyetlerin ardından mutlak bir reaksiyon gösterir. Ancak yine de riski azaltıp karşılıklı gol var oynamak daha mantıklı.Vaclik- Navas, Kounde, Carlos, Rekik, Fernando, Jordan, Rakitic, Ocampos, Torres, JongCourtois- Vazquez, Milito (Ramos), Varane, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Odegaard, Asensio, Benzemaİtalya Serie A'nın 10'uncu haftasında Juventus sahasında Torino'yu konuk edecek. Juve, 7 maçtır kaybetmiyor. Bunun yanında oynadıkları son 10 maçta da sadece Barcelona'ya mağlup oldular. Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Benevento ile berabere kaldılar. Milan'ın da kazanmasıyla liderle aralarındaki fark 6'ya çıkmış oldu. Torino ise düşme hattından çıkmaya çalışıyor. Bu sezon sadece 1 galibiyet alabildiler. 5 mağlubiyet, 3'te beraberlikleri var. Bunun yanında yedikleri 22 golle de en çok gol yiyen takım durumundalar. Şampiyonlar Ligi'nde turlayan Juventus, artık lige de ağırlığını koymak isteyecektir. Zayıf rakipleri karşısında takım olarak gol barajını aşmalarını bekliyorum.Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Chiesa, Rabiot, Arthur, Kulusevski; Dybala, RonaldoSirigu; Bremer, Lyanco, Rodriguez; Singo, Meite, Rincon, Linetty, Ansaldi; Zaza, BelottiBundesliga'da ilk 2 sırada yer alan takımların karşılaşmasında Bayern Münih sahasında Leipzig'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, uzun süredir mağlup olmuyor. Stuttgart galibiyetinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde Atletico ile 1-1 berabere kaldılar. Ancak bu maçta takımın önemli isimleri Neuer, Lewandowski, Boateng, Pavard gibi isimleri dinlendirdiler. Leipzig ise Başakşehir'i Sorloth'un golüyle uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup etti. Onlarda PSG mağlubiyetinin ardından çıktıları 2 maçı kazandılar. Ev sahibi ekip, hafta içini daha dinlenerek geçirdi. Daha diri. Uzun süreli sakat Davies ve Kimmich bu maçta da yok. Leipzig'de ise Klostermann ve Henrichs sakatlık nedeniyle yok. Bayern iç sahada gövde gösterisi yaparak rakibiyle puan farkını açar.Neuer- Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez, Tolisso, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, LewandowskiGulacsi- Konate, Halstenberg, Upamecano, Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino, Olmo, Forsberg, Poulsenİtalya Serie A'nın 10'uncu haftasında Bologna olacak. Inter, hafta ortasında Gladbach'ı mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını sürdürdü. Son maçı kazanmaları halinde gruptan çıkacaklar. Ligde de son hafta Sassuolo'yu mağlup etmişlerdi. O maçı 90 dakika takip ettim. Sassuolo gibi bir takımı deplasmanda oldukça kolay yendiler. Bologna ise orta sıralarda. Performansları sürekli olarak iniş çıkış gösteriyor. Son olarak Cratone'yi mağlup etmeyi başardılar. Ancak deplasman performansları çok düşük. 4 maçta sadece 3 puan alabildiler. Inter kazanarak lider Milan'ı takibe devam eder.Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, MartinezSkorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Denswil; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; PalacioFransa Ligue 1'in 13'üncü haftasında lider Paris Saint Germain deplasmanda Montpellier'in konuğu olacak. PSG, Bordeaux beraberliğinin ardından ManU deplasmanında kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde puanları eşitledi. Gruptaki son maçta Avrupa şansını kaybeden temsilcimiz Başakşehir'i konuk edecekler. Montpellier ise ligde 4 maç kazanamamanın ardından 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Bu maçların 2'sini 1-0'lık skorlarla aldılar. Montpellier formda, PSG'de moraller yerinde. Konuk ekip kazanacaktır ancak kolay olmaz. Benim önerim ilk yarı 0 olacak.Omlin; Sambia, Mendes, Congre, Oyongo; Ferri, Savanier, Mollet; Laborde, Delort, MavididiNavas; Dagba, Kimpembe, Marquinhos, Kurzawa; Gueye, Herrera, Rafinha; Di Maria, Kean, Neymar