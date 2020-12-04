4 Aralık Cuma iddaa tahminleri

30 Ekim Cuma akşamı Süper Lig'in yanı sıra Almanya, İspanya, Fransa gibi ülkelerde futbol heyecanı kaldığı yerden devam edecek. Sporx iddaa ekibi, Cuma gün sizlere kazandıracak maçları açıkladı. Bol şanslar...Almanya Ligi'nde Hertha Berlin ile Union Berlin karşı karşıya gelecek. 8 puanı bulunan Hertha Berlin iç sahada oynadığı 4 maçında sadece 1 puan alabildi. Bruno Labbadia yönetimindeki Hertha Berlin'de gidişat böyle devam ederse, teknik direktör değişikliği kaçınılmaz son olacak gibi görünüyor. Bu hafta Berlin derbisinde kazanarak çıkışa geçmenin fitilini ateşlemek istiyorlar. 16 puanlı Union Berlin sadce ligin ilk haftasında Augsburg'a kaybetti ve Hertha Berlin karşısına özgüvenli çıkacaklar. Max Kruse'li Union Berlin oldukça gollü maçlar çıkarıyor ve bu deplasmanda da gol bulacaklardır. Hertha Berlin de derbide mutlaka rakip fileleri havalandıracaktır. Karşılıklı gol var seçeneği bizlere kazandıracaktır.Schwolow; Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt; Darida, Stark, Guendouzi, Cunha; Lukebakio, PiatekLuthe; Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz; Promel, Andrich; Becker, Max Kruse, Ingvarsten; AwoniyiFransa Ligue 1'in 13'üncü hafta açılış karşılaşmasında Marsilya deplasmanda Nimes'in konuğu olacak. Konuk ekip son zamanlarda biraz daha derli toplu. Hafta içinde de Olympiakos'u mağlup ederek Avrupa'da bu sezon ilk gol ve puanlarına ulaştılar. Bizim de önerim kazanmaları yönündeydi. Nimes ise 4 maçlık galibiyet hasretini Reims deplasmanında sonlandırdıktan sonra deplasmanda Monaco'ya 3-0 mağlup oldu. Son 10 maçta da sadece 2 kere kazanabildiler. Marsilya'da deplasmanlarda daha başarılı sonuçlar alıyor. 21 puanın 13'ünü dış sahalarda aldılar. 2 maçı eksik konuk ekip, maçlarını tamamladığında liderlik koltuğuna dahi oturabilir. Avrupa'da da moral kazandılar. Nimes'i de deplasmanda zorlanmadan geçerler.Reynet- Burner, Landre, Martinez, Paquiez, Cubas, Fomba, Benrahou, Zidane Ferhat, Eliasson, DenkeyMandanda- Sakai, Gonzalez, Balerdi, Nagatoo, Gueye, Senson, Cuisance, Thauvin, Payet, Benedettoİspanya LaLiga'da Athletic Bilbao sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Bu maç öncesinde ev sahibi ekip, 13 puanla 9, konuk Celta Vigo ise 10 puanla 18'inci sırada yer alıyor. Celta Vigo, küme düşme hattında. Bununla birlikte oynadıkları futbol da çok iç açıcı değil. Son 9 maçta sadece 1 kere kazanabildiler. Onu da son maçta Granada karşısında başardılar. Athletic ise son 4 maçında sadece 1 kere kaybetti. Onlar da tipik bir iç saha takımı. İç sahadaki son 3 maçta 9 puan aldılar bununla birlikte evlerinde oynadıkları maçlarda sadece 2 gol yediler. Celta ise deplasmanda kazanamıyor. 6 maçta; 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldılar. Bu maç öncesinde Bilbao'da Martinez kart cezalısı. Konuk Celta Vigo'da ise Junca sakat, Okay Yokuşlu kırmızı kart cezası nedeniyle yok. Emre Mor'un durumu da maç saatinde netlik kazanacak. Bilbao'nun iç sahada galibiyetine açılan oran oldukça yüksek. Sürpriz kuponlarda direkt ev sahibi ekip denenir. Banko kuponlar için önerim ise 01çş olacak.Simon- Capa, Alvarez, Nunez, Yuri, Vencedor, Vesga, Williams, Muniain, Berenguer, VillalibreBlanco- Mallo, Araujo, Murillo, Olazza, Mendez, Suarez, Tapia, Nolito, Aspas, Mina