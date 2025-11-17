17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
22:45
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
22:45
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
22:45
17 Kasım
Malta-Polonya
22:45
17 Kasım
Almanya-Slovakya
22:45
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
22:45

45'inci İstanbul Rallisi'ni Ali Türkkan kazandı

45'inci İstanbul Rallisi'nde Ali Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile birlikte güçlü ve istikrarlı bir performans sergileyerek genel klasman birinciliğine ulaştı.

calendar 17 Kasım 2025 15:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
45'inci İstanbul Rallisi'ni Ali Türkkan kazandı
Red Bull sporcusu Ali Türkkan, motor sporlarının en köklü yarışlarından biri olan Orhan Yüce 45'inci İstanbul Rallisi'nde zirveye çıktı.

Castrol Ford Team Türkiye adına mücadele eden Türkkan, co-pilotu Oytun Albayrak ile birlikte ralliyi hem genel klasmanda hem de Sınıf 3 kategorisinde birinci sırada tamamladı.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan İstanbul Rallisi, zorlu etapları ve yüksek rekabet seviyesiyle dikkat çekti. 47 ekibin start aldığı yarışta Türkkan, güçlü bir performansla birinciliğe ulaştı.

2025 Türkiye Ralli Şampiyonası, 6-7 Aralık tarihlerinde koşulacak Kocaeli Rallisi ile tamamlanacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
