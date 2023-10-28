29 Ekim

43. Cumhuriyet Koşusu'nun kazananı Deniz Efe!

43. Cumhuriyet Koşusu'nda koşuyu Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı "Deniz Efe" adlı safkan kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
43. Cumhuriyet Koşusu'nun kazananı Deniz Efe!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ekim 2023 17:34
At yarışlarında 43. kez düzenlenen Cumhuriyet Koşusu'nu jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı "Deniz Efe" isimli safkan kazandı.

75. Yıl Ankara Hipodromu'nda bin 600 metre mesafe çim pistte gerçekleşen yarışa 3+ yaşlı safkan Arap olan 16 at katıldı.

Koşuyu, 1.45.86'lık derecesiyle "Deniz Efe" ilk sırada bitirdi. Yarışta ikinciliği Ayhan Kurşun'ın jokeyliğini yaptığı "Cancaner", üçüncülüğü ise jokeyliğini Vedat Abiş'in üstlendiği "Hüküm" adlı safkan elde etti.

Koşuyu birinci bitiren "Deniz Efe", sahibi Arif Çelik'e 3 milyon 300 bin lira kazandırdı. Yarışta, ikramiye ve primlerle toplam 7 milyon 682 bin 183 para ödülü dağıtıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery