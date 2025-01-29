4 yağlı güreşçiye dopingden dolayı 3'er yıl men cezası verildi

Yağlı güreşçiler Hüseyin Gümüşalan, Kazım San, Mustafa Arslan ve Osman Tokköz, doping yaptıkları gerekçesiyle 3'er yıl men cezası aldı.



Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, cezalara gerekçe olarak Hüseyin Gümüşalan'ın numunesinde "boldenon" ve "clenbuterol", Kazım San ile Mustafa Arslan'da "stanozolol", Osman Tokköz'de ise "5αAdiol", "5βAdiol", "androsteron" ve "testosteron" maddelerine rastlanması gösterildi.



Hüseyin Gümüşalan 30 Eylül 2024, Kazım San ve Mustafa Arslan 6 Ağustos 2024, Osman Tokköz de 10 Aralık 2024 tarihinden itibaren 3 yıl yağlı güreş faaliyetlerine katılamayacak.



