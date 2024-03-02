İtalya Serie A 27. hafta maçında Lazio ile Milan karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçı Milan 1-0 kazandı.



Milan'a galibiyeti getiren golü 88. dakikada Noah Okafor kaydetti.



Lazio'da 57. dakikada Luca Pellegrini, 90+4'ncü dakikada Adam Marusic, 90+7'ci dakikada Matteo Guendouzi kırmızı kart gördü.



Bu skorla birlikte Milan, puanını 56 yaptı. Lazio ise 40 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Lazio, evinde Udinese'yi ağırlayacak. Milan, Empoli'yi konuk edecek.





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