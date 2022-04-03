3 büyüklerin ortak hedefi: Umut Bozok

Kasımpaşa'da gösterdiği performansla adından söz ettiren Umut Bozok için Süper Lig'in devleri yarış halinde...



Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de golcü oyuncu için temaslara başladı. Kasımpaşa'da 14 gol atan ve satın alma opsiyonu İstanbul ekibinde olan Umut için dev kulüplerin oldukça ısrarcı olduğu öğrenildi.



3 büyükler bu transferi gerçekleştirebilmesi için öncelikle Kasımpaşa'yı ikna etmesi sonra da bonservisi Lorient'te olan tecrübeli oyuncu için kulübüyle anlaşması gerekiyor. 25 yaşındaki futbolcunun Lorient ile sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor...



Sezon sonunda Umut Bozok savaşından kimin galip çıkacağı merak ediliyor.









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