3 Bant Bilardo Şampiyonası Mısır'da başlıyor

Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası Salı günü Mısır'da başlıyor. Organizasyonda Türkiye'yi 5 mili sporcu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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3 Bant Bilardo Şampiyonası Mısır'da başlıyor
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06 Aralık 2021 18:35
Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası Salı günü Mısır'da başlayacak.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi milli bilardocular Lütfi Çenet, Murat Naci Çoklu, Semih Saygıner, Tayfun Taşdemir ve Mehmet Can Çapak temsil edecek.

Dünyanın en iyi 48 bilardo sporcusunun yarışacağı organizasyon, 11 Aralık Cumartesi günü sona erecek.


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