3. Avrupa Oyunlarında 1 sporcumuz finale doğru.

Polonya'da 3.'sü düzenlenen Avrupa Oyunlarında Hilal Avcı bir sonraki eleme turuna geçmeyi başardı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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3. Avrupa Oyunlarında 1 sporcumuz finale doğru.
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22 Haziran 2023 14:10
Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda kano durgunsu branşında kadınlar kayak 200 metre kategorisinde Hilal Avcı, yarı finale kaldı.

Krakow'daki Kryspinow Su Yolu'nda gerçekleşen kano durgunsu müsabakalarında kayak 200 metrede ikinci seride yarışan Hilal Avcı, 7 sporcu arasında 5. olarak yarı finale yükseldi.

HEDEF FİNALE KALMAK

Hilal'in yer alacağı yarı final TSİ 17.14'te başlayacak. Hilal Avcı, 9 sporcunun arasında ilk 3'e girerek yarın yapılacak finale kalmaya çalışacak.

Erkekler 200 metrede Resul Aydın ile kayak 200 metrede Emircan Ayaklı ise eleme yarışlarını geçemeyerek bu stilde elendiler.

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