26 sezonluk seri sona erdi! Büyük sahnede yokuz

1996/97'den bu yana aralıksız olarak UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında en az 1 Türk takımının mücadele etmesi serisi sona erdi.



Fenerbahçe ve Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne elemelerde veda etti. Fenerbahçe, 2. turda Dinamo Kiev'e; Trabzonspor ise playoff turunda Kopenhag'a elendi.



Son olarak Beşiktaş, 1995/96 sezonu ön elemesinde Rosenborg'a elenmişti. O tarihten bu yana en az 1 Türk takımı gruplara kalmayı başarmıştı.



5 sezonda ise iki takımla temsil edilmiştik. 997/98, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2007/08 sezonları Türk futbolunun, en büyük sahnede temsil edildiği sezonlar olarak tarihe geçmişti.



96/97'den bu yana hangi takımımız kaç kez gruplarda mücadele etti?



Galatasaray 15

Beşiktaş 8

Fenerbahçe 6

Trabzonspor 1

Başakşehir 1

Bursaspor 1





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