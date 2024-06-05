22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası başlıyor

22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, perşembe günü Yalova'da başlayacak.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-9 Haziran tarihlerinde Tatil Park Plajı'nda gerçekleştirilecek organizasyona 30 ülkeden 64 takım katılacak.



Şampiyonada erkeklerde Türkiye'yi Sacit Kurt-Batuhan Kuru, Ahmet Can Tür-Tuna İmdat ve Nevzat Kaan Erol-Barış Güldalı temsil edecek.



Kadınlarda ise Ceylin Sayar-Su Şimdim, Esra Demirkıran-Nehir Kiraz ve Naz Akyüz-Irmak Gökçen mücadele edecek.





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