22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası başlıyor

22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, perşembe günü Yalova'da başlayacak. Organizasyona 30 ülkeden 64 takım katılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası başlıyor
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05 Haziran 2024 13:25
22 Yaş Altı CEV Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, perşembe günü Yalova'da başlayacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 6-9 Haziran tarihlerinde Tatil Park Plajı'nda gerçekleştirilecek organizasyona 30 ülkeden 64 takım katılacak.

Şampiyonada erkeklerde Türkiye'yi Sacit Kurt-Batuhan Kuru, Ahmet Can Tür-Tuna İmdat ve Nevzat Kaan Erol-Barış Güldalı temsil edecek.

Kadınlarda ise Ceylin Sayar-Su Şimdim, Esra Demirkıran-Nehir Kiraz ve Naz Akyüz-Irmak Gökçen mücadele edecek.

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