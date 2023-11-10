Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası tamamlandı.



Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü tarafından gerçekleştirilen yarışlara, 20 ülkeden 98 teknede 800 yelkenci katıldı.



Etkinliğin son günündeki yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.



Yarış sonuçlarına göre ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şu şekilde:



IRC 1: Lagertha - Vıacheslav Ermolenko



IRC 2: Rossko - Racer Tımofeı Zhbankov



IRC 3: Symfony - Anton Tımakov



IRC 4: Space Jockey - Vıktor Zakharov



IRC 5: Hey Teacher - Can Akbasoglu





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