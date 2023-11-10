21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası tamamlandı

Yelkende Muğla'da düzenlenen 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası tamamlandı
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10 Kasım 2023 23:58
Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 21. Sonbahar Göcek Yarış Haftası ve Atatürk Kupası tamamlandı.

Göcek Mahallesi açıklarında Göcek Yat Kulübü tarafından gerçekleştirilen yarışlara, 20 ülkeden 98 teknede 800 yelkenci katıldı.

Etkinliğin son günündeki yarışlarda sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Yarış sonuçlarına göre ilk sırayı alan yatlar ve kaptanları şu şekilde:

IRC 1: Lagertha - Vıacheslav Ermolenko

IRC 2: Rossko - Racer Tımofeı Zhbankov

IRC 3: Symfony - Anton Tımakov

IRC 4: Space Jockey - Vıktor Zakharov

IRC 5: Hey Teacher - Can Akbasoglu

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