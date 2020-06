21 Haziran Pazar iddaa tahminleri

Pazar günü futbolun heyecanını doyasıya yaşamak isteyenler, iddaa ile kazanmaya devam ediyor. Sporx iddaa ekibi, pazar günü oynanacak maçlar için yine özel çalışmasını yaptı ve sizler için kazandıracak tahminleri seçti. Günün öne çıkan maçları öncesi son durumları, muhtemel 11'leri ve tahminlere göz atmadan kupon yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Hafta sonu bülteninde kazandırmaya devam eden Sporx iddaa ekibinin pazar tahminlerini aşağıda bulabilirsiniz. Herkese bol şanslar.

KASIMPAŞA - FENERBAHÇE



Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Kasımpaşa, geçen hafta alt sıralardaki rakiplerinden Yeni Malatyaspor'u yenerek derin bir nefes aldı. Ligde son 3 maçını kazanan Kasımpaşa iyi bir çıkış yakaladı ama tam olarak rahatlamadı. Bu hafta Fenerbahçe karşısında alacakları puan ya da puanlar daha sağlam yere basmalarını sağlayacak. Geçen hafta Kayserispor maçını kazanan Fenerbahçe hafta arasında Trabzonspor'a kupada kaybederek adeta sezon finalini yaptı. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin maçlara ne derece tam olarak konsantre olacağını kestirmek kolay olmayacak. Sarı-lacivertliler her maçı kazanmaya çıkacak ama ne derece istekli olacaklarını göreceğiz. Bu nedenle taraf bahisi riskini almadan 2,5 Üst tercihini kuponlara yazabiliriz.



@1,42 KGV



MUHTEMEL 11'LER



Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Sarlija, Haddadi, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç Kara, Quaresma, Thiam, Koita.



Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan, Ferdi, Deniz, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi.



GALATASARAY - GAZİANTEP FK



Süper Lig'de Galatasaray ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Galatasaray geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında beklemediği puan kaybı yaşadı. Üstelik Ryan Donk ve Adem Büyük'ün cezalı duruma düşmesi, Fatih Terim'in elini iyice daralttı. Ancak Galatasaray her ne olursa olsun şampiyonluk mücadelesinde yer alabilmek için elinden gelenin fazlasını yapacaktır. Gaziantep FK'nın iddiası kalmadı ama Marius Sumudica ve ekibi, konsantrasyonu kaybetmeleri halinde son haftalarda sıkıntı yaşayabileceklerini biliyor. Bu yüzden Galatasaray deplasmanında, sarı-kırmızılıların eksiklerini kullanarak puan alabilmek için mücadele edecektir. Karşılıklı gollerin olacağı mücadelede Galatasaray'ın kazanan taraf olacağını düşünüyorum.



@1,40 Galatasaray kazanır



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Okan Kocuk, Mariano, Lemina, Ahmet Çalık, Saracchi, Ömer Bayram, Seri, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Falcao



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Kana-Biyik, Djilobodji, Mehmet Erdem Uğurlu, Maxim, Güray Vural, Sousa, Kayode, Muhammet Demir



KONYASPOR - SİVASSPOR



Süper Lig'de Konyaspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Kümede kalma savaşı veren Konyaspor, Gençlerbirliği deplasmanında geçen hafta kaybederek ateş hattının hemen üzerinden uzaklaşamadı. Kümede kalma savaşı veren Konyaspor için 1 puanın bile büyük önemi var ama bu hafta galibiyetten başka bir şey düşünmüyorlar. Şampiyonluk yarışında yara almak istemeyen Sivasspor, Konyaspor deplasmanında kazanmak ve şansını devam ettirmeyi hedefliyor. Sivasspor kadro olarak daha iyi ama bu hafta takılabilirler. Riski en aza indirerek karşılıklı gol var seçimini işaretleyebiliriz.



@1,65 KGV



MUHTEMEL 11'LER



Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Uğur Demirok, Selim Ay, Guilherme, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Hurtado, Milosevic, Bajic



Sivasspor: Samassa, Ziya, Caner, Appindangoye, Uğur, Yasin, Claudemir, Fatih, Erdoğan, Isaac, Yatabare



INTER - SAMPDORIA



Şampiyonluk hedefinden uzaklaşan ve Şampiyonlar Ligi'ni de cebine koyan Inter için hedefsiz kaldı dersek pek de yanılmayız. Sampdoria açısından ise hedef maçlarından biri ve küme düşme potasının hemen üzerinde olunması takım açısından ciddi bir baskı yaratıyor. Inter karşısında iki önemli ve tecrübeli gol silah Quagliarella ve Gabbiadini sahada olacak. Genel olarak ligin en az gol atan 3 takımından biri olan Samdoria bu tip zorluk seviyesi maçlarda farklı bir konsantarasyon ile mücadele ediyor ve skor bölgesinde daha fazla üretken oluyor. Inter kadro kalitesi ile maçın mutlak favorisi ancak hedefsiz kalan Inter galibiyetine kuponlara koymaktansa Sampdoria'nın 0.5 gol üstü tercihini daha da makul buluyoruz.



@1.60 0.5 Gol+ Sampdoria



MUHTEMEL 11'LER



Inter: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Young, Brozovic, Barella, Candreva; Eriksen; Lukaku, Martinez



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Depaoli, Thorsby, Jankto, Linetty; Quagliarella, Gabbiadini



ATALANTA - SASSUOLO



Şampiyonlar Ligi'ne katılım için Roma ve Napoli ile çekişen Atalanta, bu hafta Sassuolo'yı konuk edecek. Öncelikle şunu belirtelim; iki takımda da oyunu etkileyecek ciddi bir sakatlık yok. Atalanta'da Gomez; Ilicic, Zapata üçlüsü sahada olacak; Sassuolo'da ise Berardi, Djuricic, Boga; Caputo 4'lüsü ile mücadele edecek. Atalanta'nın sadece Serie A'nın değil Avrupa'nın da en çok gol atan takımları arasında yer alıyor; ancak savunma kurgusunda aynı başarıda olduklarını söylemek güç. Sassuolo ise Lazio, Juventus, Roma, Napoli, Inter ve AC Milan gibi takımlar karşısında gösterdiği performansla skor üretmeye ne kadar yakın bir takım olduğunu gösterdi. İki takımın da skora katkı yapacağını düşünüyoruz.



@1.50 Karşılıklı Gol Var



MUHTEMEL 11'LER



Atalanta: Gollini; Djimsiti, Caldara, Toloi; Gosens, Freuler, De Roon, Hateboer; Gomez; Ilicic, Zapata



Sassuolo: Consigli; Toljan, Santos, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo



REAL SOCIEDAD - REAL MADRID



Barcelona'nın Sevilla deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Real Sociedad - Real Madrid maçı ayrı bir önem kazandı ve Real Madrid açısından Barcelona'yı puan olarak yakalamak için fırsat maçı. Real Madrid korona sonrası sürece yüksek ivmeyle başladı ve yakımda herhangi bir sakat futbolcunun olmaması da Zidane'nın hamle şansını daha da güçlendirdi. Sociedad ise Şampiyonlar Ligi'ni kovalamaya devam ediyor ancak son Alaves maçındaki performansları ve genel olarak istikrarsız yapıları bu hedefe ulaşmalarının pek de kolay olmayacağını bizlere gösteriyor. Sociedad, Real Madrid'e her dönem sıkıntı çıkartabilen ve skor bulabilen bir takım ancak bu kez değil!



@1.55 Real Madrid kazanır



MUHTEMEL 11'LER



Sociedad: Remiro; Elustondo, Llotente, Le Normand, Monreal; Merino, Zubeldia, Odegaard; Oyarzabal, Willian Jose, Portu



Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema, Rodrygo



ASTON VILLA - CHELSEA



Pandemi arası sonrası her iki takım da ilk kez sahaya çıkacak. Chelsea için 105, Aston Villa içinse 106 günlük bir ara söz konusu. Genç oyuncularıyla etkili ve tempolu olan Chelsea, son maçında Everton'ı 4-0 mağlup derken, Aston Villa ise Leicester'a 4-0 yenildi. Chelsea, şu an 1 maçı eksik olmasına rağmen 4. sırada ve 5. MANU'nun 2 puan önünde. Aston Villa ise 26 puanla 19. sırada yer alıyor.



Chelsea, çok daha kaliteli bir takım elbette ve son 5 maçta da rakibine yenilmedi. Üstelik Villa Park'ta oynanan son 2 maçta da kazanan taraftı. Chelsea'nin kaliteli ve son 5 maçın 3'ünde kalesini gole kapattı. Her ne kadar Aston Villa'nın her türlü puana ihtiyacı olsa ve 105 günlük ara da olsa Chelsea'nin kadro kalitesiyle bu maçı kazanacağını düşünüyoruz.



@1.35 MS2 Chelsea kazanır



MUHTEMEL 11'LER



Aston Villa: Nyland; Konsa, Hause, Mings, Targett; Hourihane, Luiz, Nakamba; El Ghazi, Samatta, Grealish.



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma, Alonso; Kante, Gilmour, Kovacic; Loftus-Cheek, Abraham, Willian.



EVERTON - LIVERPOOL



Premier Lig'de artık şampiyonluk ipi için 2 maçı kalan Liverpool, Everton deplasmanında kazanırsa Anfield'da kupayı kaldırmak için sahaya çıkacak. Everton ise kaliteli kadrosu, Carlo Ancelotti gibi bir hocası olmasına rağmen 37 puanla 12'inci sırada...



30 yıllık beklentiyi bitirmek isteyen Liverpool, pandemi arasından önce durdurulamaz bir takımdı. Bunu fizik kaliteleri ve bitmek bilmeyen enerjileriyle başarıyorlardı. Elbette, teknik kaliteleri ve birçok özellikleri de çok iyi. Fakat, en iyi alanları pres güçleriydi ve 100 küsür günlük bir ara sonrası bunu ne kadar koruduklarını bilemiyoruz.



Everton, Goodison Park'ta oynanan son 5 maçta sadece 1 kez gol atabildi ve 10 maçtır kazanamıyor. Bu sezon da kadro kalitesi olarak üstte olan takımlara karşı ağır mağlubiyetler aldılar. Pandemi arasından önce de Chelsea'ye 4-0 mağlup oldular. Everton'ın kendisinden kaliteli takımlara karşı sonuç almakta zorlanması ve elbette Liverpool'un bu sezonki performansına bakarak bu maçta İY1/MS2 diyoruz. Daha garanti bir seçim için MS2 de tercih edilebilir.



@1.90 İY2/MS2 Liverpool kazanır



MUHTEMEL 11'LER



Everton: Pickford; Sidibe, Keane, Holgate, Digne; Bernard, Gomes, Dvies, Sigurdsson; Calvert-Lewin, Richarlison.



Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Origi, Firmino, Mane.



