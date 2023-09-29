2025 NBA All-Star Maçı, San Francisco'da düzenlenebilir

NBA'in, 2025 yılındaki All-Star Maçını San Francisco'ya verme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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2025 NBA All-Star Maçı, San Francisco'da düzenlenebilir
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29 Eylül 2023 12:44
NBA'in, 2025 yılındaki All-Star Maçını San Francisco'ya verme ihtimalinin yüksek olduğu iddia edildi.

The Athletic'ten Shams Charania, ligin 2025 NBA All-Star Maçına Golden State Warriors ve San Francisco şehrinin ev sahipliği yapmasını planladığını bildirdi.

Önümüzdeki yıl düzenlenecek olan 2024 NBA All-Star Maçı, Indiana Pacers'ın ev sahipliği yapacağı Indianapolis'te gerçekleşecek.

Warriors, Oakland'daki Oracle Arena'da oynadığı 2000 yılından bu yana All-Star Hafta Sonu'na ev sahipliği yapmıyordu.

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