2024 Türkiye Ralli Şampiyonası başladı

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi, Kars'ta start aldı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen organizasyona katılanlar, Kars Kalesi önündeki start noktasına geldi.
Buradaki seremonide Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu, araçların önünde poz verdi.
Daha sonra Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan ve il protokolünün katılımıyla yarışın startı verildi.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen organizasyona katılanlar, Kars Kalesi önündeki start noktasına geldi.
Buradaki seremonide Kafkas Halk Oyunları ekibi gösteri sundu, araçların önünde poz verdi.
Daha sonra Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AK Parti MKYK Üyesi Ahmet Arslan ve il protokolünün katılımıyla yarışın startı verildi.
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