2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 12 maç: 36 gol

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü haftasında, ilk gün maçları tamamlandı.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, B, C, D, H ve I gruplarında 12 maç oynandı.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Letonya'yı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
A Milli Takım'ın golleri, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Ev sahibi ekip ise 51. dakikada Eduard Semsis ve 90+4. dakikada Kristers Tobers ile ağları sarstı. İlk golün sahibi Semsis, 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 6 puan ve maç fazlasıyla grupta ilk sırada yer aldı.
Öne çıkan diğer maçlarda, Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Cebelitarık-Fransa: 0-3
Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1
C Grubu:
Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3
Malta-İngiltere: 0-4
D Grubu:
Letonya-Türkiye: 2-3
Galler-Ermenistan: 2-4
H Grubu:
Finlandiya-Slovenya: 2-0
San Marino-Kazakistan: 0-3
Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0
I Grubu:
Kosova-Romanya: 0-0
Andorra-İsviçre: 1-2
Belarus-İsrail: 1-2
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, B, C, D, H ve I gruplarında 12 maç oynandı.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Letonya'yı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
A Milli Takım'ın golleri, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Ev sahibi ekip ise 51. dakikada Eduard Semsis ve 90+4. dakikada Kristers Tobers ile ağları sarstı. İlk golün sahibi Semsis, 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 6 puan ve maç fazlasıyla grupta ilk sırada yer aldı.
Öne çıkan diğer maçlarda, Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
B Grubu:
Cebelitarık-Fransa: 0-3
Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1
C Grubu:
Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3
Malta-İngiltere: 0-4
D Grubu:
Letonya-Türkiye: 2-3
Galler-Ermenistan: 2-4
H Grubu:
Finlandiya-Slovenya: 2-0
San Marino-Kazakistan: 0-3
Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0
I Grubu:
Kosova-Romanya: 0-0
Andorra-İsviçre: 1-2
Belarus-İsrail: 1-2
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