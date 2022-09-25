2023 Continental Kupası B Grubu'nda 2 maç oynandı!

2023 Continental Kupası 1. Tur B Grubu'na 2 maçla devam edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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2023 Continental Kupası B Grubu'nda 2 maç oynandı!
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25 Eylül 2022 01:06
Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. tur B Grubu'nda 2 müsabaka oynandı.

Zeytinburnu Buz Pisti'nin ev sahipliği yaptığı organizasyona Barcelona-Hockey Punks Vilnius ve Liege Bulldogs-Buz Adam İstanbul maçlarıyla devam edildi.

Günün ilk karşılaşmasında Hockey Punks Vilnius, Barcelona'yı 6-3 yendi. İkinci ve son müsabakada ise Buz Adam İstanbul, Liege Bulldogs'u 4-1 mağlup etti.

Grupta yarın Buz Adam İstanbul-Barcelona ve Hockey Punks Vilnius-Liege Bulldogs maçları yapılacak.

 

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