2023 Continental Kupası B Grubu'nda 2 maç oynandı!

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. tur B Grubu'nda 2 müsabaka oynandı.



Zeytinburnu Buz Pisti'nin ev sahipliği yaptığı organizasyona Barcelona-Hockey Punks Vilnius ve Liege Bulldogs-Buz Adam İstanbul maçlarıyla devam edildi.



Günün ilk karşılaşmasında Hockey Punks Vilnius, Barcelona'yı 6-3 yendi. İkinci ve son müsabakada ise Buz Adam İstanbul, Liege Bulldogs'u 4-1 mağlup etti.



Grupta yarın Buz Adam İstanbul-Barcelona ve Hockey Punks Vilnius-Liege Bulldogs maçları yapılacak.









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