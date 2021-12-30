2021'in enlerini seçiyoruz!

Bir yılı daha geride bırakırken, Süper Lig ve Avrupa'da 2021'in enlerini senin seçmeni istedik...

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2021'in enlerini seçiyoruz!
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30 Aralık 2021 04:08
Neler oldu neler... Muhteşem goller, asistler, sevinçler, kupalar, gözyaşları ve daha birçoğu... 2021'i geride bırakırken bu yılın enlerini hep beraber seçelim istedik...


 

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