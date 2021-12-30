Neler oldu neler... Muhteşem goller, asistler, sevinçler, kupalar, gözyaşları ve daha birçoğu... 2021'i geride bırakırken bu yılın enlerini hep beraber seçelim istedik...
2021'in enlerini seçiyoruz!
Bir yılı daha geride bırakırken, Süper Lig ve Avrupa'da 2021'in enlerini senin seçmeni istedik...
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30 Aralık 2021 04:08
- 04:08 2021'in enlerini seçiyoruz!
- 01:07 City, Foden'in golüyle sürprize izin vermedi
- 01:06 Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe - Afyonspor maçı yorumu
- 00:29 Cem Kavçak: "Gönül, turla dönmek isterdi"
- 00:28 Chelsea'ye Brighton'dan son dakika şoku geldi
- 00:26 Berke Özer: "Biz her şeyin farkındayız"
- 00:21 Osayi-Samuel: "Fenerbahçe bu turnuvayı kazanmak istiyor"
- 00:18 Popov Hatayspor'dan Eyüpspor'a transfer oluyor
- 00:17 Attila Szalai: "Fenerbahçe'de mutluyum"
- 00:11 Zeki Murat Göle: "Fenerbahçe kalitesinde değildik"
- 00:08 Galatasaray'da Selçuk İnan ve Necati Ateş'e görev değişikliği
- 23:59 Burak Kapacak beklentileri karşılayamadı
- 23:52 Fenerbahçe tribünlerinde yine protesto!
- 23:38 Deniz Türüç, yeniden Kayserispor'da
- 23:33 Fenerbahçe, uzatmalarda son 16'ya kaldı
- 23:23 Millilerimiz hentbol hazırlık maçında kayıp!
- 22:56 Darüşşafaka'dan Afyon Belediyespor'a büyük fark!
- 22:49 Aliağa Petkimspor'da Can Sevim dönemi sona erdi!
- 22:40 Mersin Yenişehir Belediyesi, Beşiktaş'a şans tanımadı!
- 22:14 Galatasaray, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi rahat geçti!
- 22:00 Real Madrid'de 4 koronavirüs vakası!
- 21:33 Fenerbahçe'den paylaşım: "Kumpasçılar nerede?"
- 21:16 Atılay Canel: "Bizim için iyi bir test maçı oldu"
- 21:14 İsmet Taşdemir: "Mağlubiyeti hak ettik"
- 20:54 Chelsea, Chilwell'in alternatifini Barça'da buldu!
- 20:25 Halil attı, Göztepe tur biletini kaptı!
- 20:06 Beşiktaş'ta Teixeira'dan sevindiren haber!
- 19:59 Fenerbahçe'de Burak Kapacak ilk kez 11'de
- 19:45 Bursa, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni yendi!
- 19:24 Napoli'nin hedefi Kim Min-Jae
- 19:18 OGM Ormanspor, Antalya 07'ye şans tanımadı!
- 19:11 Cristiano Ronaldo heykeli Hindistan'ı ikiye böldü
- 18:54 Adana Demirspor zorlandı ama turladı!
- 18:47 Aytemiz Alanyaspor'da yol ayrımı!
- 18:29 Aşısız oyunculara Serie A'da oynamak yasaklanıyor!
- 18:11 Borussia Dortmund'dan Haaland'a: "Artık kararını ver!"
- 18:07 Erol Bulut'un ayağı uğurlu geldi
- 17:52 John Terry, Chelsea'ye geri döndü!
- 17:50 FIFA'dan yeni teknoloji: Yarı otomatik ofsayt sistemi
- 17:23 Roma, Guimaraes için 30 milyon €'yu gözden çıkardı!
- 17:19 Kadın Futbol Süper Ligi'nde 3. haftanın toplu sonuçları!
- 17:08 NFL'nin efsanelerinden John Madden yaşamını yitirdi!
- 17:04 Rıza Kayaalp'in hedefi olimpiyat şampiyonluğu
- 16:51 Fatih Karagümrük güle oynaya bir üst turda!
- 16:51 Chiesa: "Ronaldo başka bir gezegenden gelmiş gibi"
- 16:46 Göztepe, Salih Uçan'a kanca attı
- 16:34 Altay'da hedef Alexandru Epureanu!
- 16:32 Haller'den Afrika Kupası için gelen soruya sert cevap!
- 16:29 Cesar Azpilicueta, Barcelona'ya
- 16:14 Mehmet Uz: "Denizlispor'a yakışan bir mücadeleydi"
- 16:10 Shumpert: "Draymond 6. maçta olsa, belki şampiyon olamazdık"
- 16:10 Lillard: "Yüzüksüz de büyük oyuncu olunabilir"
- 16:09 Towns: "G.O.A.T., Michael Jordan'dır..."
- 16:07 Sivasspor, kupada Ankaragücü'nü ağırlayacak
- 15:53 Ahmet Nur Çebi: "Seneye hakem hatası olmayacak"
- 15:48 West Ham'dan Patrick Schick için 50 milyon euro!
- 15:38 Atletizmde 2021'de 300 uluslararası madalya
- 15:31 Eyüp Gözgeç: "Gurur dolu bir yıl geçirdik"
- 15:29 Türk okçuluğunun altın yılı
- 15:27 Barcelona'da 3 isim daha Kovid-19
AVRUPA'DAN FUTBOL
City, Foden'in golüyle sürprize izin vermedi
Real Madrid'de 4 koronavirüs vakası!
Chelsea, Chilwell'in alternatifini Barça'da buldu!
Cristiano Ronaldo heykeli Hindistan'ı ikiye böldü
Aşısız oyunculara Serie A'da oynamak yasaklanıyor!
Borussia Dortmund'dan Haaland'a: "Artık kararını ver!"
John Terry, Chelsea'ye geri döndü!
Roma, Guimaraes için 30 milyon €'yu gözden çıkardı!
Chiesa: "Ronaldo başka bir gezegenden gelmiş gibi"
Haller'den Afrika Kupası için gelen soruya sert cevap!
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