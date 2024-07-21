20 Yaş Altı Milli Takımımız, Avrupa 14'üncüsü

Klasman maçında İzlanda'ya 96-95 yenilen Türkiye, şampiyonayı 14. sırada tamamladı

Haber; AA, Fotoğraf; TBF
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20 Yaş Altı Milli Takımımız, Avrupa 14'üncüsü
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21 Temmuz 2024 19:54
 FIBA Erkekler 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son klasman maçında İzlanda'ya 96-95 yenilen Türkiye, organizasyonu 14. sırada tamamladı.

Polonya'nın Gdynia kentinde oynanan müsabakaya milliler Berke Büyüktuncel, Özgür Cengiz, Kerem Konan, Kaan Berk Tarla ve Melih Tunca beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 38-36 üstün geçen ay-yıldızlılar, parkeden ise 96-95 mağlup ayrılarak turnuvayı 14. sırada bitirdi.

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