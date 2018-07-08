İtalya Ligi takımlarından Napoli'nin kulüp başkanı'in, teknik direktöriçin 20 milyon euro istediği iddia edildi.Chellsea, transfer sezonun başından beri peşinde olduğu teknik direktör Maurizio Sarri ile bir türlü imzaları atamazken, Sarri'nin hala sözleşmesinin devam ettiği Napoli kulübü, İtalyan teknik adamın yerine Carlo Ancelotti'yi getirdi.İlk başta, Chelsea'nin 8 milyon euro ve bir oyuncu ile Sarri'yi takımın başına getireceği öne sürüldü. Fakat İtalyan basını, De Laurentiis'in daha yüksek bir bedel istediğini iddia etti. Bu rakamın 20 milyon euro olduğu belirtildi.Öte yandan Chelsea'nin hala sözleşmesi devam eden teknik direktör Antonio Conte'yi takımdan göndermekte sıkıntı yaşıyor. Chelsea'nin başında geçirdiği sürede hem Premier Lig hem de FA Cup kazanma başarısı gösteren Conte, ayrılmak için 10 milyon euroluk bir fesih bedeli talep ediyor.Chelsea, Cumartesi günü sezon öncesi hazırlıklarına başladı ama henüz yeni İtalyan teknik direktörleri hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.