20. İstanbul Yarı Maratonu, rekor katılımla pazar günü koşulacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul'un düzenleyeceği Türkiye İş Bankası 20'nci İstanbul Yarı Maratonu, 27 Nisan Pazar günü koşulacak.



Dünya Atletizm Birliği'nin (World Athletics) belirlediği kriterlere göre dünyanın 14, Avrupa'nın da 5 'Gold Label' sahibi yarı maratonundan biri olan İstanbul Yarı Maratonu'nda yarışlar bu yıl da 10K ve 21K kategorilerinde yapılacak. 91 ülkeden katılımın olacağı yarışa; 21K için 6 bin 309, 10K için 11 bin 604 olmak üzere toplam 17 bin 913 kişi kayıt yaptırdı. Geçtiğimizin yılın kayıt sayısına kıyasla elde edilen yüzde 26'lık artışla birlikte Türkiye İş Bankası 20'nci İstanbul Yarı Maratonu bu alanda yeni bir rekor kırdı. Ayrıca yarışa kayıt yaptıran bin 531 yabancı sporcuyla birlikte bu alanda da yüzde 50'lik bir artış meydana geldi.



REKORLARIN PARKURU KAHRAMANINI BEKLİYOR



2021 yılında Kenyalı Ruth Chepngetich'in 1:04:02'lik derecesiyle dönemin kadınlar yarı maraton dünya rekoruna imza attığı ve Türkiye'de kırılan ilk uluslararası atletizm rekoruna ev sahipliği yapan İstanbul Yarı Maratonu, bu yıl 'En Hızlı Yarı, En Hızlı Sen' sloganıyla koşulacak. Tarihi Yarımada'nın hızlı parkuru bu yıl ağırlayacağı elit atletlere en iyi derecelerini geliştirmeleri ve yeni rekorlar kırabilmeleri adına önemli bir imkân sunuyor.



ONUR: "ARTAN REKABETLE DÜNYA REKORU GELEBİLİR"



Bu yılki yarışta sporseverleri bekleyen rekabete değinen İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, "10 kilometre yarışı için 10 binden fazla kayıt aldık. Bu, Türkiye'de ilk kez bir kategoride 10 binden fazla kişinin koşması anlamına geliyor. 21 kilometre içinse 6 bin 300'ü aşkın sporcu kayıt yaptırdı. Bu, Türkiye'deki en yüksek katılımlı yarı maratonlardan biri olacak. Bu yıl 39 elit atletimiz var; bunların 24'ü kadın, 15'i erkek. 2021 yılında İstanbul Yarı Maratonu'nda dünya kadınlar yarı maraton rekoru kırılmıştı ve Türkiye'deki ilk dünya atletizm rekoruna ev sahipliği yapmıştık. O yüzden kadınların daha fazla rekabet ettiği bir yarış diyebiliriz ancak erkeklerde de bu sene önemli elit atletleri ağırlayacağımızı söylemeliyim. Kadınlarda geçen yılın şampiyonunun, erkeklerde yılın en formda elit atletleri arasındaki isimlerin katılacağı bir yarış seyredeceğiz. Bu ne anlama geliyor? Artan rekabetle birlikte bir dünya rekorunun daha gelme ihtimalinin olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.



CHELANGAT TAHTINI KORUMAK İÇİN GELİYOR



Türkiye İş Bankası 20'nci İstanbul Yarı Maratonu'na katılacak 24'ü kadın 39 elit atlet, İstanbul'da zafere ulaşabilmek için kıyasıya bir mücadele ortaya koyacak.



Kadınlarda geçtiğimiz yılın şampiyonu Kenyalı Sheila Chelangat, ünvanını korumak için İstanbul'a geri dönüyor. Eski bir pist koşucusu olan ancak son iki yıldaki başarılı yarı maraton dereceleriyle yol koşularında da iddialı bir isim olduğunu kanıtlayan 26 yaşındaki atlet, aynı zamanda en iyi derecesi olan 1:06:06'yı da geliştirmeyi hedefliyor.



Kadınlarda Sheila Chelangat'ın en büyük rakibinin son bir senede koştuğu altı yarı maratonun beşini kazanan Judy Kemboi olması bekleniyor. Chelangat gibi Kenya doğumlu olan 25 yaşındaki Kemboi, hemşehrisini tahtından edebilmek ve zaferlerine bir yenisini daha ekleyebilmek için koşacak.



ERKEKLERDE ETİYOPYA-KENYA REKABETİ



Erkeklerde ise Etiyopyalı Haftu Teklu ve Kenyalı Alex Matata, yarışın favorileri olarak öne çıkıyor. İki yıl önce İstanbul Yarı Maratonu'nda 1:00:03'lük derecesiyle üçüncü olan Teklu, podyuma bu kez 'kazanan' ünvanıyla çıkmak istiyor. Yalnızca bir yıl önce uluslararası yarı maratonlara katılmaya başlayan ve bu süreçte yedi yarı maratonun altısını kazanan Alex Matata, Teklu'nun en büyük rakibi olmaya aday. Erkeklerde Türk elit atletler Ali Kaya, Sezgin Ataç ve Hüseyin Can da podyum için yarışacak.



START YENİKAPI'DAN 09.15'TE VERİLECEK



İstanbul Yarı Maratonu'nda 21K yarışı 09.15'te Yenikapı'dan start alacak. Kumkapı, Cankurtaran, Çatladıkapı, Sarayburnu, Sirkeci Işıklar ve Eminönü'nden sonra Galata Köprüsü'nden Karaköy'e geçilecek. Köprü bitimindeki ışıklardan "U" dönüşü yapacak olan yarış; Eminönü, Unkapanı, Cibali, Abdülezelpaşa Caddesi, Ayvansaray'dan sonra Haliç Köprüsü'ne varmadan yine bir "U" dönüşü yaparak, ters istikamette aynı sahil yolunu kullanıp Yenikapı'da başladığı noktada sona erecek.



10K yarışına ise Yenikapı'da saat 08.00'de start verilecek. Sarayburnu'ndan dönüş alacak olan koşu, yine Yenikapı'da sona erecek. 10K katılımcıları için zaman sınırı 1 saat 30 dakika, 21K içinse 3 saat 25 dakika olacak.



16 YAŞINDAKİLER DE YARIŞABİLECEK



İBB Spor İstanbul geçen sene bir ilke imza atarak Türkiye'de 18 yaş sınırıyla koşulan yarı maraton yarışlarına 16 yaş ve üstü sporcuların katılmasına olanak sağladı. Türkiye İş Bankası 20'nci İstanbul Yarı Maratonu'nda 16 yaşını doldurmuş tüm sporcular yarışa katılabilecek.



İYİLİK PEŞİNDE KOŞU HIZ KESMEYECEK!



Türkiye'deki spor organizasyonları içinde bağış konusunda bayrağı yıllardır taşıyan İstanbul Maratonu'nun ardından 2020 yılında İstanbul Yarı Maratonu'nda da yardımseverlik koşuları başladı.



Adım Adım Derneği'nin kurduğu "İyilik Peşinde Koş" platformu (ipk.adimadim.org) üzerinden kayıt yaptıranlar Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nda bağış toplamak için koşabilecek. Mart 2008'den bu yana, İyilik Peşinde Koş Platformu'nda yer alan 100'e yakın sivil toplum kuruluşu için 109 bin 207 gönüllü sporcu harekete geçerek 237 milyon lira bağış topladı. Geçtiğimiz yıl yardımseverlik koşusuyla 6,4 milyon lira bağış toplayan İstanbul Yarı Maratonu, bu sene bağış miktarını daha da artırmayı hedefliyor. 27 Nisan Pazar günü 33 STK adına toplam bin 132 sporcu bağış toplamak için koşacak.



PARA ÖDÜLLERİ BELLİ OLDU



World Athletics'in Gold Label kategorisindeki Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu'nda verilecek para ödülleri belli oldu. 21K kategorisinde ipi göğüsleyecek erkek ve kadın atletlere 15'er bin dolar verilecek. İlk sekize giren erkek ve kadın atletlere toplamda 106 bin dolar ödül dağıtılacak.



Yarı maratonda dereceye giren atletlere verilecek para ödülleri ise şu şekilde dağılıyor:



1. 15 bin dolar



2. 10 bin dolar



3. 8 bin dolar



4. 6 bin dolar



5. 5 bin dolar



6. 4 bin dolar



7. 3 bin dolar



8. 2 bin dolar



REKORLAR DA ÖDÜLLENDİRİLECEK



Öte yandan İstanbul Yarı Maratonu'nda parkur ve dünya rekorları için de ilave para ödülleri olacak. Erkeklerde 59:15'i, kadınlarda da 01:04:02'yi geçecek atlet olması halinde 3 bin dolarlık ilave ödül verilecek. Erkekler ve kadınlarda yarı maraton dünya rekoru kırılması halinde 10 bin dolarlık bonus verilecek.



TÜRK ATLETLERE TOPLAM 300 BİN LİRA



Türkiye İş Bankası 20. İstanbul Yarı Maratonu 21K kategorisindeki Türk atletler arasında ilk 5'e girecek kadın ve erkek sporcular toplam 300 bin lira tutarında para ödülüne hak kazanacak. Türkiye İş Bankası tarafından verilecek ödüllerin dağılımı şu şekilde olacak:



1. 40 bin lira



2. 35 bin lira



3. 30 bin lira



4. 25 bin lira



5. 20 bin lira



11 AYRI YAŞ GRUBUNA AYRI ÖDÜLLER



Yarı maratonda erkeklerde ve kadınlarda 11 ayrı yaş grubunda master atletler mücadele edecek. 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+ yaş gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek.



Yaş grubunda ilk 5'e giren koşucuların para ödülleri şu şekilde dağılacak:



1. 10 bin lira



2. 8 bin lira



3. 7 bin lira



4. 6 bin lira



5. 5 bin lira



