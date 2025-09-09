09 Eylül
Azerbaycan-Ukrayna
19:00
09 Eylül
Ermenistan-İrlanda
19:00
09 Eylül
Macaristan-Portekiz
21:45
09 Eylül
Arnavutluk-Letonya
21:45
09 Eylül
Sırbistan-İngiltere
21:45
09 Eylül
Norveç-Moldova
21:45
09 Eylül
Güney Kıbrıs-Romanya
21:45
09 Eylül
Bosna Hersek-Avusturya
21:45
09 Eylül
Fransa-İzlanda
21:45
09 Eylül
Güney Afrika-Nijerya
19:00
09 Eylül
Kongo D. Cumhuriyeti-Senegal
19:00
09 Eylül
Burkina Faso-Mısır
19:00
09 Eylül
Gabon-Fildişi Sahili
22:00
10 Eylül
Ekvador-Arjantin
02:00
10 Eylül
Venezuela-Kolombiya
02:30
10 Eylül
Bolivya-Brezilya
02:30
10 Eylül
Şili-Uruguay
02:30
10 Eylül
Peru-Paraguay
02:30

2. Lig ve 3. Lig için yayın anlaşması

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig için naklen yayın anlaşması yapıldı.

calendar 09 Eylül 2025 13:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
2. Lig ve 3. Lig için yayın anlaşması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Bi Kanal & Sıfır TV arasında, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig naklen yayın anlaşması TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde imzalandı.

TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ve Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık Sanayi AŞ'nin sahibi Bilal Kalyoncu katıldı.

İmza töreninde bir konuşma yapan Mecnun Otyakmaz, anlaşma neticesinde kulüpler için yeni gelir kalemi oluşacağını belirterek, "İlk kez 2. ve 3. lig maçları için ihale açıldı. İhaleyi ligimizin değerine inanan Bi Kanal kazandı. 2. ve 3. ligdeki tüm maçlar 2 yıl boyunca yayınlanacak, kulüplerimize yeni bir gelir kalemi oluşturacak. Taraftarlar da takımlarının her maçını izleme imkanı bulacak. Bu da mutluluk verici bir gelişme. Maç haftalarında 48 karşılaşma canlı yayınlanacak. 500'ü sahada olmak üzere 700 personel sahada yer alacak." diye konuştu.


Türk futbolunu daha güçlü hale getirmeye çalıştıklarını söyleyen Otyakmaz şunları kaydetti:

"Liglerimizin gelişimine katkı sağlayacağına inandığımız bu anlaşma her iki tarafta hayırlı olsun. Kulüplerin güçlü olmasının yolu sağlam mali yapıdan geçiyor. Yerel ve ulusal rekabetin üst düzeye çıktığı günümüzde kulüplerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz. Yayın anlaşmaları kulüplerimizin güçlenmesini, yatırım yapabilmesini ve geleceğe dair planlarını sağlam temeller üzerine oturtmalarını sağlayacak en önemli gelir kaynakları arasında yer almaktadır. Her kademeye yapacağımız yatırımların bizi hedefimize taşıyacağına, güçlü liglerden çıkacak yıldızların yarınlarımızı aydınlatacağını biliyoruz. Hedefimizi her ligimizin güçlü bir yapıya kavuşmasıdır. Bu işbirliği takımlarımızın elini rahatlatacaktır. Tüm bu çalışmalarımızın ortak amacı Türk futbolunu daha rekabetçi ve güçlü hale getirmektir. Kulüplerimize, sporcularımızla ve paydaşlarımızla birlikte aynı hedefe yürüdüğümüzde geleceğin başarı hikayelerini beraber yazacağımıza inanıyoruz."

- Kalyoncu: "Türk futbolunun tüm dünyada görülmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum"

Yeni Renkler Televizyon Yayıncılık ve Yapımcılık Sanayi AŞ'nin sahibi Bilal Kalyoncu ise yayınlar neticesinde Türk futbolunun tüm dünyada görülebileceğini belirterek şunları aktardı:

"Çok zor bir yükün altına girdiğimizin farkındayız. Anadolu'nun futbol cenneti olduğuna inanıyoruz. Bunun da gerekli değeri görmesi açısından TFF'nin açtığı yolda bu yayın ihalesini aldık. Yeni bir yayıncı kuruluşuz. Rekorlarla başladık yayınlarımıza. Geçen hafta 48 maç aynı anda yayınlandı. Çok ciddi bir saha operasyonu gerçekleştirdik. Liglerde 60'a yakın şehir temsil ediliyor. 30 milyon insanın etkileşimi mevcut. Aidiyet ve kimlik açısından şehirlerinin takımlarının görünürlüğünün artmasını istiyorlar. TFF bu talebi karşılayarak önemli bir işe imza attı. 85 milyon+KDV gibi bir rakamla ihale kazanıldı. Anadolu'da yaşanacak güzel futbolun yanında olmak istiyoruz. Bize inanan destek veren TFF'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Güzel bir yayıncılık sezonunda 2 sene beraber olacağız. Bu konunun dünyada Türklerin çok yaşadığı Avrupa coğrafyasında da Türk futbolunun tüm dünyada görülmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum."

