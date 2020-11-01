2 hafta aradan sonra Hatayspor'un konuğu Sivasspor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA
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2 hafta aradan sonra Hatayspor'un konuğu Sivasspor
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01 Kasım 2020 16:11
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nın saat 20.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Geçtiğimiz haftalarda 17 takım oyuncusunun yanı sıra teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması dolayısıyla Hatayspor, 2 haftadır sahalardan uzak kalmıştı.

Hatay ekibinde Sivasspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde futbolcularının test sonuçlarının negatife döndüğü bildirilmişti.

Ligdeki ilk 4 maçında 2'şer galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan bordo-beyazlı takım 7 puan elde etti.



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