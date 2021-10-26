1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı, Fenerbahçe'ye devredildi

1907 Fenerbahçe Derneği çatısı altında faaliyetlerini sürdüren 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'nın, sarı-lacivertli kulübe devredildiği duyuruldu.



Yapılan açıklamaya göre, 1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı'nın sarı-lacivertli kulübe devri, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.



Törene başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Kemal Danabaş, Burak Çağlan Kızılhan, Ruşen Çetin, Sertaç Komsuoğlu, Selma Altay Rodopman, 1907 Fenerbahçe Derneğinin başkanı Rıfat Perahya ile yöneticileri, İstanbul Engelli Yıldızlar Kulübü Onursal Başkanı Gönenç Gürkaynak, oyuncular, teknik heyet ve sponsor yetkilileri katıldı.



Basketbolcular, Ali Koç, Mustafa Kemal Danabaş ve Gönenç Gürkaynak'a isimlerinin yazılı olduğu imzalı forma takdim etti.



Takımın devir teslim tören, toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.





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