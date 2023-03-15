18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu açıklandı

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 19-29 Mart'ta Antalya'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Mart Pazar günü Antalya Tui Blue Xanthe Hotel'de toplanacak.
Ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Deniz Ertaş (Arabam.com Konyaspor), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir), Tyler Doğan (Holstein Kiel).
Savunma: Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Bartu Ermiş (Sarıyer), Emre Oğuz (SBV Excelsior), Selçuk Rinal (St. Pauli), Enes Albak (Yılport Samsunspor), Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Yeni Malatyaspor), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor).
Orta saha: Hijran Ali Boyacı (Adana Demirspor), Salih Şen (Bayern Münih), Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Bertan Çalışkan (Gent), Alper Efe Pazar (Yılport Samsunspor), Emre Tomas Topçu (Drogheda United), Furkan Yöntem (Altınordu), Yusuf Delen (Gaziantep FK), Dağhan Erdoğan (Kasımpaşa), Ali Altınöz (Atakaş Hatayspor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Arda Süne (FC Köln), Emirhan Kayar (Galatasaray).
Forvet: Emirhan Demircan (Bayern Münih), Yusuf Talga (Altınordu), Mert Ahmet Erkan (BV De Graafschap), Can Yılmaz Uzun (Nürnberg).
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Mart Pazar günü Antalya Tui Blue Xanthe Hotel'de toplanacak.
Ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Deniz Ertaş (Arabam.com Konyaspor), Deniz Dilmen (Medipol Başakşehir), Tyler Doğan (Holstein Kiel).
Savunma: Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Bartu Ermiş (Sarıyer), Emre Oğuz (SBV Excelsior), Selçuk Rinal (St. Pauli), Enes Albak (Yılport Samsunspor), Kürşat Yılmaz Selamoğlu (Yeni Malatyaspor), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir), Arda Berk Özüarap (Beşiktaş), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor).
Orta saha: Hijran Ali Boyacı (Adana Demirspor), Salih Şen (Bayern Münih), Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim), Bertan Çalışkan (Gent), Alper Efe Pazar (Yılport Samsunspor), Emre Tomas Topçu (Drogheda United), Furkan Yöntem (Altınordu), Yusuf Delen (Gaziantep FK), Dağhan Erdoğan (Kasımpaşa), Ali Altınöz (Atakaş Hatayspor), Emir Bars (PSV Eindhoven), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Arda Süne (FC Köln), Emirhan Kayar (Galatasaray).
Forvet: Emirhan Demircan (Bayern Münih), Yusuf Talga (Altınordu), Mert Ahmet Erkan (BV De Graafschap), Can Yılmaz Uzun (Nürnberg).
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