18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu

18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu
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20 Nisan 2024 16:10
18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Romanya ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde 1-13 Temmuz'da düzenlenecek 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, 2. Grup'ta yer alacak.

Milli takım, 2. Grup'ta Yunanistan, Polonya, Bulgaristan, Almanya, Macaristan, Finlandiya ve Litvanya ile karşılaşacak.

1. Grup'ta ise Romanya, İtalya, Sırbistan, Slovenya, Hollanda, Hırvatistan, Belçika ve İspanya mücadele edecek.

Türkiye, grup karşılaşmalarını Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan Kandiye şehrinde oynayacak.

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