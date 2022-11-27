17 yaşındaki milli yüzücünün hedefi olimpiyatlar

Enka Spor Kulübü sporcusu olan 17 yaşındaki milli yüzücü Mehlika Kuzeh Yalçın, katıldığı organizasyonlarda başarısıyla göz dolduruyor.Babası yurt dışında çalıştığı için annesiyle birlikte 5 yaşına kadar dedesi ve anneannesiyle yaşayan Mehlika, 11 yaşındayken dedesini kaybetti.Ailesi, dedesinin ölümüne çok üzülen ve içine kapanan Mehlika'yı "kafasını toparlasın" diye yüzme kursuna yazdırdı.Havuzda sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken Mehlika, ilk olarak Olimpik Spor Kulübü kadrosuna dahil oldu.Genç yüzücü burada katıldığı çeşitli müsabakalarda başarılı olarak, önce Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) katıldı, daha sonra Enka Spor Kulübü'ne transfer oldu.Başarılı sporcu, olimpik ve milli takım kadrolarında da yer alma başarısını elde etti.Daha önce Bulgaristan'da katıldığı Comen Cup 200 metre kelebekte üçüncü, Azerbaycan'da yapılan Avrupa Gençlik Oyunları 200 metre kelebekte sekizinci ve Avrupa Gençler Roma Şampiyonası 200 metre kelebekte onuncu olan Mehlika, bu yıl yapılan Multination Slovenya 200 metre kelebekte birincilik, Fransa Okullar Arası Dünya Şampiyonası 200 metre kelebekte birincilik, Avrupa Gençler Şampiyonası 200 metre kelebekte dördüncülük ve Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası 200 metre kelebekte dünya ikinciliği ile 4x200 metre serbest bayrak yarışında dünya üçüncülüğünü kazandı.Milli yüzücü Mehlika Kuzeh Yalçın, AA muhabirine, kendisine destek veren ailesine ve başarısında katkısı bulunan antrenörüne teşekkür ettiğini belirtti.Katıldığı uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmekten gurur ve mutluluk duyduğunu vurgulayan Yalçın,ifadesini kullandı.TOHM Yüzme Antrenörü Ali Özmen de Mehlika Kuzeh'in kafasına koyduğu her hedefe ulaşan, hırslı ve başarılı bir sporcu olduğunu kaydetti.Yüzmeyi severek yapan sporcusuyla gurur duyduğunu dile getiren Özmen,diye konuştu.Özmen, her gencin ve bireyin bir spor dalıyla uğraşmasını istediğini de sözlerine ekledi.