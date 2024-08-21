17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı çeyrek finale kaldı

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası son 16 turunda Porto Riko'yu 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Porto Riko ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, 25-18, 25-7 ve 25-18'lik setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Millliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü İtalya ile karşılaşacak.
Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, son 16 turunda Porto Riko ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, 25-18, 25-7 ve 25-18'lik setler sonucunda rakibini 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Millliler, çeyrek finalde 22 Ağustos Perşembe günü İtalya ile karşılaşacak.
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