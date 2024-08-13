17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kuzey İrlanda'yı 5-0 yendi

Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 5-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; TFF
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17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Kuzey İrlanda'yı 5-0 yendi
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13 Ağustos 2024 20:57
Türkiye 17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Kuzey İrlanda'yı 5-0 mağlup etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'taki Blanchflower Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler, 11. dakikada Oğuzhan Ertem ve 38. dakikada Furkan Koçak'ın attığı golle 2-0 üstün tamamladı.

Ay-yıldızlılar, 69. dakikada Furkan Koçak, 79. dakikada Efe Yılmaz ve 84. dakikada Mümin Barış Nazlı'nın attığı gollerle müsabakadan 5-0 galip ayrıldı.

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