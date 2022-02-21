16 yıllık Selçuk İnan gerçeği ortaya çıktı

Ünlü teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını yapan ve 2011-2020 yılları arasında sarı-kırmızılılarla sayısız başarıya imza atan Selçuk İnan ile sarı-kırmızılıların bir diğer yıldız futbolcu Arda Turan'ı Türk futboluna kazandırma hikayesini anlattı.



NTV'de "Kırılma Anı" programına konuk olan Yanal, Vestel Manisaspor günlerindeyken Selçuk İnan'ı Çanakkale Dardanelspor'dan nasıl getirdiğini şu sözlerle açıkladı:



"Selçuk İnan için ben gidip pazarlık ettim. Hatta Mehmet Topal'la ikisini aldım. 'Çok fazla oluyor, bir tanesini alalım' dedikleri için Selçuk'u aldım. Hatta kimse de tanımıyordu 'Nereden çıktı bu çocuk. Ne yapıyoruz biz bu çocuklarla' dediler ama Selçuk antrenmana çıkınca bizim arkadaşlar, 'Futbolcuymuş bu' dediler."



Arda Turan'ı ise 5 dakikada Vestel Manisaspor'dan transfer ettiğini açıklayan Ersun Yanal, "Oyuncu kalitesi eskiden daha iyiydi, şimdiye göre daha fazla futbolcu bulabiliyorduk. Örneğin, -o dönemki adıyla- Vestel Manisaspor'da çalışırken Arda Turan'ı çok rahatlıkla gidip 5 dakikada aldım. Galatasaray ile anlaşma yaptık. Arda bizde 2 sene oynayacaktı. Kimse talep etmiyordu, gidip aldık." dedi.



Galatasaray'da Selçuk İnan 331 maça çıkarken 59 gol, 64 asistlik bir performansa imza attı. Arda Turan ise sarı-kırmızılılarda 237 maçta 49 gol, 77 asist yaptı.





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