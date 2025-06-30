16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, adını çeyrek finale yazdırdı

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamlayan milli takım, eleme turunda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.
Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada ay-yıldızlılar, Sırbistan'ı 17-10 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
Türkiye, çeyrek finalde yarın Yunanistan ile mücadele edecek.
16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, 3 Temmuz'da tamamlanacak.
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