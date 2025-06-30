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16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, adını çeyrek finale yazdırdı

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda eleme turunda Sırbistan'ı 17-10 yenen Türkiye, adını çeyrek finale yazdırdı.

calendar 30 Haziran 2025 19:10 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2025 19:19
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, adını çeyrek finale yazdırdı
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16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Sutopu Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda grup aşamasını 3'te 3 yaparak lider tamamlayan milli takım, eleme turunda Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Beylikdüzü Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada ay-yıldızlılar, Sırbistan'ı 17-10 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Türkiye, çeyrek finalde yarın Yunanistan ile mücadele edecek.

16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Sutopu Şampiyonası, 3 Temmuz'da tamamlanacak.


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